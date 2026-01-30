Cote d'Ivoire: Incident sécuritaire à l'aéroport de Niamey - L'Union des Houphouëtistes appelle au calme et à la retenue

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) s'est prononcée sur l'incident sécuritaire survenu dans la nuit du 27 janvier 2026 à l'aéroport international de Niamey.

Dans un communiqué rendu public le 30 janvier à Abidjan, la formation politique dirigée par Valy Touré a appelé à une gestion responsable et apaisée de cette situation, qui présente des implications régionales sensibles.

Face à cet événement, l'UHR rappelle que toute situation sécuritaire d'envergure régionale doit être traitée avec retenue, objectivité et méthode. Le parti insiste notamment sur la nécessité d'un établissement rigoureux des faits, préalable indispensable à toute prise de position ou décision, ainsi que sur le recours aux mécanismes institutionnels appropriés de concertation et de coopération entre États.

Dans son communiqué, l'UHR met également en avant les principes fondamentaux qui régissent les relations entre les pays de l'espace ouest-africain. Il s'agit notamment du respect de la souveraineté des États, du bon voisinage, de la non-escalade des tensions et du règlement pacifique des différends, tels que consacrés par les instruments communautaires en vigueur. Pour la formation politique, ces principes constituent le socle de la stabilité et de la cohésion régionales.

Par ailleurs, l'Union des Houphouëtistes pour la République exprime son soutien aux autorités de la République de Côte d'Ivoire. Elle salue leurs efforts constants en faveur du dialogue, de la coopération régionale et du recours aux cadres communautaires existants pour le traitement des questions d'intérêt commun. Une approche que l'UHR juge essentielle dans le contexte actuel, marqué par des défis sécuritaires croissants dans la sous-région.

Enfin, l'UHR lance un appel solennel à l'ensemble des parties concernées, ainsi qu'aux populations de la région. Elle les invite au calme, à la retenue et au sens des responsabilités, afin de préserver la paix, la stabilité et la cohésion régionale. Pour le parti, seule une attitude mesurée et constructive permettra d'éviter toute escalade et de consolider les acquis en matière de sécurité et de coexistence pacifique en Afrique de l'Ouest.