Sénégal: Décès du maire de Patar Sine, Aliou Diallo

Fatick — Le maire de commune de Patar Sine, dans le département de Fatick, Aliou Diallo, est décédé, jeudi, à Dakar, des suites d'une maladie, a appris l'APS de source proche de la famille du défunt.

M. Diallo dirigeait la municipalité de Patar Sine depuis 2014. Il avait été reconduit à la tête de la commune à l'issue des élections territoriales de 2022.

Avant d'accéder à la mairie, il avait exercé les fonctions de président de la communauté rurale de Patar Sine de 2009 à 2014.

Décédé dans la soirée de jeudi, Aliou Diallo sera inhumé, ce vendredi, dans l'après-midi à Patar Sine, ont indiqué ses collaborateurs.