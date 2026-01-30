Sénégal: Décès du maire de Patar Sine, Aliou Diallo

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le maire de commune de Patar Sine, dans le département de Fatick, Aliou Diallo, est décédé, jeudi, à Dakar, des suites d'une maladie, a appris l'APS de source proche de la famille du défunt.

M. Diallo dirigeait la municipalité de Patar Sine depuis 2014. Il avait été reconduit à la tête de la commune à l'issue des élections territoriales de 2022.

Avant d'accéder à la mairie, il avait exercé les fonctions de président de la communauté rurale de Patar Sine de 2009 à 2014.

Décédé dans la soirée de jeudi, Aliou Diallo sera inhumé, ce vendredi, dans l'après-midi à Patar Sine, ont indiqué ses collaborateurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.