Sénégal: Le choc AJEL-Gorée, une des attractions de la 13e journée de la Ligue 1

Dakar — Le match devant opposer samedi l'Union sportive de Gorée, leader de la Ligue 1 de football, à AJEL de Rufisque, troisième au classement, est l'un des chocs de la 13e journée prévue ce week-end, avec la rencontre AS Pikine-Casa Sports.

L'équipe de Gorée, tenue en échec lors de la journée précédente par l'Union sportive de Ouakam (USO), effectue un déplacement périlleux à Rufisque, avec l'ambition de conforter sa première place à l'issue de sa confrontation avec AJEL, troisième au classement.

Les joueurs de Rufisque, invaincus à domicile au stade Ngalandou Diouf, réussissent jusque-là une bonne première partie de saison, avec cinq victoires, six nuls et une défaite.

Face aux insulaires, une équipe bien organisée et structurée auteur de joueurs d'expérience, les Rufisquois vont avoir à coeur de décrocher un bon résultat qui les maintiendrait sur le podium.

Une rencontre qui s'annonce donc âprement disputée, les deux formations étant engagées dans une bonne dynamique notamment marquée par leur dernière victoire en Coupe du Sénégal en milieu de semaine.

Le Casa Sports, dauphin des insulaires, va suivre avec attention le déplacement du leader à Rufisque, en vue de profiter d'un éventuel faux pas.

Les Ziguinchoirois, qui rendent visite à l'AS Pikine, quatrième au classement, doivent toutefois batailler fort pour venir à bout de leurs adversaires du jour, remontés à bloc après leur victoire sur le Jaraaf de Dakar.

Les banlieusards, forts de leur succès sur le champion sortant lors de la précédente journée, vont vouloir poursuivre leur dynamique victorieuse face au Casa Sports.

Cette rencontre à fort enjeu a été délocalisée par la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) de Pikine au Stade Léopold Sédar Senghor.

Voici le programme de la 13-ème journée de Ligue 1 :

Samedi : AJEL-Gorée

Dimanche : AS Pikine-Casa Sports, Dakar Sacré-Coeur-Jaraaf, USO-Linguère, Génération Foot-HLM, Stade de Mbour-Teungueth FC

Lundi : Wally Daan-Guédiawaye FC, SONACOS-ASC Cambérène