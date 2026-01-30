Sénégal: Le plan de soutien à l'agriculture et la restitution des terres de Ndengler

Dakar — Le plan de financement massif annoncé par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole et la restitution des terres de Ndengler sont au menu des quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"130 milliards de franc Cfa pour l'agriculture", affiche à la Une Le Soleil.

Selon le journal, le gouvernement a tenu, hier, à Dakar, sa conférence de presse mensuelle. "Modérée par Marie Rose Khady Fatou Faye, cette rencontre a servi de cadre à l'annonce d'un engagement financier substantiel. Un chiffre illustre l'ampleur de la mobilisation 130 milliards de FCfa", rapporte Le Soleil.

Le journal précise que "cette somme, intégralement déployée sous forme de subventions, constitue le socle d'un plan d'actions destiné à soutenir la production agricole nationale pour la campagne en cours".

Selon la porte-parole du gouvernement, cette approche globale et concertée témoigne de la volonté des pouvoirs publics de "préserver les revenus des producteurs et garantir un approvisionnement régulier des marchés nationaux".

Le Soleil souligne également que lors de cette conférence de presse, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a dressé le bilan de la campagne des Lions à la Can couronnée d'un trophée continental le soir du 18 janvier dernier à Rabat.

"Un exercice au cours duquel l'autorité a indiqué que le budget alloué à la participation de l'équipe nationale à cette grand-messe du football continental était de 5 milliards 125 millions FCfa, soit moins que lors des deux dernières éditions", rapporte la publication.

"Souveraineté alimentaire et sport de haut niveau, deux axes de performance et de durabilité", titre Sud Quotidien.

Ce journal note qu'à l'occasion de la conférence de presse gouvernementale tenue hier, jeudi 29 janvier 2026, "les autorités sénégalaises ont exposé deux axes de l'action publique, touchant à la fois à la souveraineté alimentaire et au sport de haut niveau".

"D'un côté, le gouvernement a détaillé sa politique visant l'autosuffisance en oignons et en pommes de terre à l'horizon 2027, fondée sur la régulation des importations, la valorisation de la production locale et le renforcement des infrastructures agricoles", écrit Sud.

"De l'autre, l'État a présenté le bilan financier et organisationnel de la CAN2025, marquée par une gouvernance budgétaire resserrée et un soutien sans faille au sélectionneur national. Deux dossiers distincts, mais portés par la même logique de rationalisation de l'action publique, de performance et de durabilité", ajoute le quotidien.

Les journaux mettent également en exergue la décision de l'homme d'affaires Babacar Ngom de restituer à l'Etat ses 80 hectares de terre situés à Ndengler, dans le département de Mbour.

"Voilà une information qui va faire plaisir aux populations de Ndingler, dans le département de Mbour. Dans un esprit de paix, de responsabilité et de dépassement, Babacar Ngom, Président fondateur du Groupe Sedima, annonce sa décision de renoncer volontairement au titre foncier d'une superficie de 80 hectares, situé dans le département de Mbour, au profit de l'Etat du Sénégal", écrit WalfQuotidien.

Dans un communiqué, Babacar Ngom a tenu à rappeler que la Sedima est le "légitime propriétaire" dudit titre foncier, acquis dans le "strict respect des procédures légales et réglementaires en vigueur".

"Toutefois, soucieux de contribuer à une issue apaisée à une situation qui n'a que trop duré et pleinement conscient des enjeux sociaux, humains et territoriaux attachés à cet espace, il a choisi de prendre de la hauteur et d'inscrire son action dans une démarche responsable, citoyenne et résolument tournée vers l'intérêt général", dit-il.

Walf rappelle qu'en 2022, "un conflit foncier opposait des populations de Ndingler à l'homme d'affaires. Agriculteurs, les habitants de Ndingler manifestaient contre +l'accaparement de leurs terres+. Face aux risques d'affrontements, le préfet de Mbour avait suspendu tout, pour éviter que le conflit foncier ne dégénère entre les habitants de Ndingler et les travailleurs de Sedima".

"Babacar Ngom clôture son champ", affiche à la Une Le Quotidien, notant que c'est "la fin d'une polémique de plus de 10 ans".

"Par un geste symbolique fort, Babacar Ngom, président du Groupe Sedima, a annoncé hier la restitution à l'Etat de 80 hectares dans le département de Mbour. Cette décision intervient quelques mois après une décoration controversée par le Président Bassirou Diomaye Faye, marquant la fin d'un conflit emblématique de la lutte pour la terre au Sénégal. Sans le dire, il y a l'ombre de Ndingler, un conflit devenu symbole "contre l'agrobusiness", selon le journal.

Pour la publication, "cette annonce prend une résonance particulière sous le magistère du Président Bassirou Diomaye Faye. Il y a peu, le chef de l'Etat avait élevé Babacar Ngom au rang de Chevalier de l'Ordre national du Lion. Ce geste avait suscité une vive polémique, une partie de l'opinion et des mouvements citoyens y voyant une trahison envers les paysans de Ndingler que le candidat Diomaye avait soutenus par le passé".