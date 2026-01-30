Sénégal: Ligue 2 - L'AS Douanes en déplacement chez Teranga SC pour creuser l'écart avec ses poursuivants

Dakar — L'As Douanes, leader de la Ligue 2 de football, rend visite à Teranga Sporting Club, dimanche, occasion pour elle de creuser l'écart avec ses poursuivants en cas de victoire à l'issue de cette rencontre comptant parmi les chocs de la 13e journée.

Les Gabelous, qui ont repris le fauteuil de leader lors de la précédente journée, vont effectuer un court déplacement pour affronter Teranga SC, septième au classement avec au total trois victoires, sept nuls et deux défaites.

L'équipe de l'As Douanes va avoir à coeur d'enchainer avec une deuxième victoire consécutive face à un adversaire indécis depuis le début de saison.

OSLO, le dauphin des douaniers, se déplace à Kaffrine dans l'espoir de décrocher une cinquième victoire.

Plusieurs autres chocs sont aussi au menu de la 13-ème journée. Il s'agit des rencontres Amitié FC-AS Bambey, Diambars FC-Guelewaars FC et AS Saloum-NGB

Voici le programme de la 13-ème journée de Ligue 2 :

Samedi : Amitié FC-AS Bambey

Dimanche : DUC-Ndiambour, Diambars FC-Guelewaars FC, AS Saloum-NGB, Thiès FC-Port

Lundi : Teranga-AS Douanes, Essamaye-Jamono de Fatick