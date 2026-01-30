Gambie: Le gouvernement reconnaît le retard dans l'arrivée du nouveau ferry, annonce qu'il arrivera au plus tard en mars

La longue attente d'un nouveau ferry au point de passage entre Banjul et Barra a suscité la frustration du public, mais le ministre de l'Information et de la Radiodiffusion, le Dr Ismaila Ceesay, insiste sur le fait que le navire arrivera, même si le calendrier est modifié.

Le Dr Ceesay a déclaré qu'une équipe technique gambienne se trouve actuellement aux Pays-Bas pour effectuer les dernières inspections. Selon le calendrier dont dispose le gouvernement, le ferry devrait arriver en Gambie en février ou mars, mais il a averti que les retards de transport et de transit échappent au contrôle du gouvernement.

Le ministre de l'Information et de la Radiodiffusion s'exprimait ainsi lors de l'émission 'Coffee Time' sur West Coast Radio avec Peter Gomez. Le Dr Ceesay a reconnu les retards concernant l'arrivée du nouveau ferry, mais a révélé que le projet impliquait la construction intégrale d'un navire aux Pays-Bas, un processus qui, selon lui, comporte naturellement des défis techniques.

« Nous résolvons tous les problèmes. Les nouveaux ferries arriveront très bientôt, mais il faut noter que les délais initiaux peuvent être perturbés par des complications techniques. L'important, c'est qu'il y aura un nouveau ferry, un ferry écologique. »

« Si cela ne tenait qu'au président, nous aurions dû avoir le ferry depuis juin dernier », a-t-il déclaré, soulignant que les contraintes d'approvisionnement l'emportent parfois sur la volonté politique.

Au-delà des ferries, le ministre a déclaré que plusieurs préoccupations nationales étaient en cours de résolution, notamment la question des cartes d'identité, qu'il a qualifiée de problème temporaire qui sera bientôt résolu.

En matière économique, Mr Ceesay a fait valoir que le gouvernement avait réagi de manière décisive à la crise mondiale du coût de la vie qui a suivi la pandémie de COVID-19. Il a affirmé que les prix des produits de base essentiels s'étaient stabilisés, les prix du riz et du pétrole ayant baissé par rapport à leurs niveaux élevés antérieurs.

« Je n'entends presque plus personne se plaindre de la flambée des prix », a-t-il déclaré.

Il a étayé son affirmation par des chiffres sur l'inflation, indiquant que celle-ci était passée de 10 % en septembre 2024 à 7,4 % en septembre 2025, soit une baisse de 3,6 %.

Le Dr Ceesay a également fait référence aux conclusions du rapport « Meet the People's Tour 2025 », qui présente les progrès réalisés au niveau national dans différents secteurs. Il a déclaré que l'accès à l'eau potable s'était considérablement amélioré, avec 127 communautés approvisionnées entre 2018 et 2025, bénéficiant à plus de 186 000 personnes.

Il a également souligné que le chômage des jeunes avait diminué, le nombre de jeunes sans emploi, sans formation et sans études étant passé de 43 % en 2023 à 41 % en 2025. Les investissements publics dans les programmes destinés aux jeunes s'élèvent à 250 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 95 millions de dollars provenant du principal fonds d'entreprise.

Selon le ministre, les infrastructures scolaires se sont rapidement développées depuis 2017, avec la construction de 424 nouvelles écoles, plus de 11 000 salles de classe, des milliers de toilettes et des centaines d'écoles, de laboratoires informatiques et d'installations scientifiques alimentés à l'énergie solaire dans tout le pays.

L'accès à l'électricité a également connu une forte croissance. De 1956 à 2016, environ 195.000 compteurs ont été raccordés. De 2017 à 2025, plus de 203.000 raccordements supplémentaires ont été réalisés. Le Dr Ceesay a rejeté les allégations selon lesquelles l'approvisionnement serait peu fiable, les qualifiant d'exagérations politiques, et a révélé que le gouvernement avait déboursé environ 1 milliard de dalasis en subventions pour l'électricité rien qu'en 2025.

Il a conclu en affirmant que les données montrent des progrès constants au niveau national, soulignant la construction de routes, l'extension des services d'ambulance et l'amélioration de la sécurité, la Gambie ayant récemment été classée comme le pays le plus sûr d'Afrique de l'Ouest.