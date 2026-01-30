Gambie: Les dossiers Kamalo retrouvés, confirme le ministre Hamat N.K. Bah

Le ministre des Collectivités Locales, des Ressources Foncières et des Affaires Religieuses, Mr Hamat N.K. Bah, a confirmé que les dossiers Kamalo ont été retrouvés et restitués à leur dépositaire désigné par la police gambienne. Cette décision vient suite à la conclusion de leur enquête, dont les recommandations sont en attente.

Le ministre des Ressources Foncières, Mr Hamat N.K. Bah, a informé le public de la mise en oeuvre de la politique foncière lors d'une conférence de presse mercredi.

Le ministre a confirmé que « le dossier principal » est toujours introuvable, mais a assuré que les coupables ne resteraient pas impunis.

Il a déclaré que le processus d'attribution des domaines fonciers ne devrait pas être placé uniquement entre les mains du ministre.

Selon lui, cette politique est soutenue par la Banque Mondiale, qui a alloué environ 50 millions de dollars pour sa formulation, sa coordination, son suivi et sa mise en oeuvre.

« La Politique Foncière Nationale 2026-2035 vise à transformer la gouvernance foncière en Gambie, et ce, en s'attaquant à des obstacles tels que l'insécurité des droits fonciers, la faiblesse de la coordination institutionnelle et les litiges fonciers. Elle met l'accent sur l'accès équitable, la gestion durable des domaines fonciers et la protection des groupes vulnérables », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'une Unité Nationale de Mise en OEuvre de la Politique Foncière sera créée pour coordonner les réformes, mobiliser les ressources et suivre les progrès. La politique foncière propose également un système moderne d'administration foncière numérique afin de réduire la bureaucratie et la corruption.

Le ministre des Ressources Foncières a reconnu le caractère innovateur de la politique, qu'il a qualifiée d'« apolitique », et a assuré de la volonté politique du gouvernement de la mettre en oeuvre en vue de prévenir et de résoudre les conflits fonciers dans le pays à l'avenir.