Sénégal: Une exposition revisite l'histoire ferroviaire du Sénégal en inscriptions et clichés

Dakar — Une exposition itinérante clôturée jeudi à Dakar a mis en exergue la riche histoire ferroviaire du Sénégal, à travers des images, clichés et inscriptions symboliques de l'itinéraire du rail dans les anciennes zones de l'Afrique-occidentale française (AOF).

Le visiteur peut admirer, à travers cette exposition inaugurée mardi, de nombreux objets symboliques de l'histoire du chemin de fer du Sénégal, dont des inscriptions renvoyant au rail et une carte des différents types de chemins de fer.

Il y a aussi des images de la grève des cheminots entre le 10 octobre 1947 et le 19 mars 1948, des clichés des différentes gares du Sénégal classées patrimoines nationales et d'autres mettant en scène d'anciennes locomotives.

Elle retrace aussi l'histoire des lignes ferroviaires Dakar-Saint Louis et Thiès-Médine, mais également d'autres itinéraires du rail en Afrique occidentale française : Dakar-Niger, Kayes-Niger, Abidjan-Niger, Conakry-Niger, Bénin-Niger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'histoire ferroviaire est une histoire très riche. Il s'agissait de montrer également comment les cheminots ont joué un grand rôle dans ce secteur et comment le chemin de fer du Sénégal fait aussi partie d'un héritage colonial français", a expliqué Fadel Thiam, initiateur de cette exposition.

M. Thiam dit avoir sillonné différentes gares comme celle de Thiès, Kidira ou encore Saint-Louis, pour prendre des photos et collecter des objets ferroviaires recueillis en vue de monter son exposition.

"L'exposition reconstitue également l'histoire de la régie du chemin de fer du Sénégal créée en 1960, ainsi que les quatre zones de l'AOF sur 1900 km", a-t-il signalé dans un entretien avec l'APS, insistant sur l'importance de revenir sur cette histoire "très riche" qui fait partie du patrimoine culturel sénégalais.

Il dit avoir également abordé, dans son exposition, des questions techniques, notamment pour expliquer le processus ayant conduit à la mise en place du train électrique, depuis locomotive à vapeur.

"Les premières locomotives ne comportaient que trois essieux moteurs, mais plus tard, il y a eu des locomotives plus puissantes telles que les 'bayer-garat' qui étaient des locomotives de 90 tonnes, longues de 30 mètres composées de trois classes articulées", peut-on lire sur l'une des inscriptions.

Pour la mise en place d'un musée du rail

"Il faillait revisiter cette histoire intéressante. Et pour cela, nous proposons également la mise en place, avec l'appui des partenaires, d'un musée du rail", qui devrait être implanté dans un dépôt ou une gare, selon Fadel Thiam, ancien conservateur du musée de Thiès, connue comme étant la cité du rail.

Il souligne que cette idée vise à restaurer un train de l'époque coloniale, au profit des touristes mais également initier, à travers de petits trains en miniature, des animations pour les enfants, en incluant tout l'aspect ludique et éducatif lié au train.

La construction de la ligne ferroviaire Dakar-Saint Louis, qui marque la naissance du rail en Afrique occidentale française, a été entamée en 1885, sous l'impulsion du gouverneur français Louis Alexandre Brière de l'Isle (1827-1896).