Sénégal: Les détenteurs de waqf non déclarés invités à se formaliser

Dakar — Les détenteurs de waqf non déclarés sont appelés à s'inscrire davantage dans une dynamique de formalisation, pour une meilleure gouvernance et une pérennisation des actions de cet outil de financement islamique, a indiqué Mohamed Elimane Lô de la Haute autorité du waqf (HAW).

"Nous encourageons vivement les détenteurs de waqf non encore déclarés à entreprendre une dynamique de formalisation et de professionnalisation dans l'intérêt du waqf et de la communauté nationale", a-t-il déclaré.

M. Lô s'exprimait au nom du directeur de la HAW, jeudi, lors de la pose de la première pierre du projet d'internat et d'éducation du waqf Ibnata Imran à Niague, dans le département de Rufisque, à Dakar.

L'enregistrement "constitue une étape essentielle qui garantit l'existence juridique du waqf, protège ses biens et sécurise l'intention pieuse et ses fondateurs", a souligné Mohamed Elimane Lô, selon qui "un waqf formalisé est un waqf protégé contre les risques de mauvaise gestion, de conflits ou de disparition".

La formalisation du waqf à travers son enregistrement "inspire confiance, facilite les partenariats et maximise son impact au bénéfice des populations", a-t-il insisté, en saluant l'initiative du projet d'internat et d'éducation du waqf Ibnata Imran dont les promoteurs ont, dit-il, oeuvré "avec sérieux et engagement pour faire aboutir ce projet structurant".

Mohamed Elimane Lô a réaffirmé l'engagement de la Haute autorité du waqf à accompagner et à encadrer toutes les initiatives de waqf qui s'inscrivent dans cette dynamique de "formalisation et de professionnalisation".

Il a rappelé que le bien mis en waqf sort du patrimoine privé pour devenir un patrimoine au service de la communauté dont les fruits sont destinés à des oeuvres éducatives, sociales, sanitaires ou religieuses.

Ce mécanisme recommandé par le Prophète Mouhammad (PSL) incarne une forme durable de charité et de développement, a-t-il dit, notant que c'est dans cet esprit que s'inscrit le Waqf Ibna Imran que "nous célébrons aujourd'hui", a souligné le représentant de la Haute autorité du waqf.

Le directeur du groupe scolaire Ibnata Imran, Mbaye Ndao Babacar, a déclaré qu'il s'agit d'un projet ambitieux de 400 millions de FCFA visant à réaliser un complexe sur une superficie de 1200 m2.

Après le lancement de la levée de fonds fin mai 2025, une somme de près de 40 millions de FCFA a été collectée à travers des donations waqf, selon l'imam Mouhamed Lamine Diagne, président du comité Deen Ibnata Imran.

Le président du comité de gestion du waqf, Outaz Abdourahmane Kane, a souligné que ce complexe, "fruit de la générosité et de la solidarité" de la communauté, vise à offrir "une éducation de qualité" aux enfants, "tout en préservant nos valeurs et notre identité".