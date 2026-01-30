Sénégal: Kédougou - Une entreprise minière lance les travaux d'aménagement du tronçon reliant à la brigade régionale des sapeurs-pompiers

Kédougou — La société minière "Galam SA" a procédé au lancement des travaux d'aménagement du tronçon routier reliant la Brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou à la route nationale (RN7), jeudi, en vue de faciliter l'intervention des soldats du feu en service dans cette région du sud-est du Sénégal, a constaté l'APS.

"Nous avons pensé appuyer les services de la brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou pour répondre aux évacuations plus rapides vers la route nationale (RN7) dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise", a déclaré le directeur général de la société minière "Galam SA", Mamadou Mbaye.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement des travaux d'aménagement de ce tronçon routier, en présence du commandant de la 62e compagnie d'incendie et de secours, El Hadji Malick Diop.

Mamadou Mbaye a expliqué que l'aménagement de cette piste permettra de désenclaver la caserne de la brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou.

"C'est une route qui est dans un état très mauvais, et nous allons l'aplanir très rapidement pour permettre aux services de secours de répondre aux urgences dans la ville", a-t-il expliqué.

"Nous remercions l'entreprise minière Galam SA qui a fait là une action très salutaire", a dit le commandant Diop, soulignant que le mauvais état de ce tronçon contrariait les interventions des sapeurs-pompiers.

Le commandant de la 62e compagnie d'incendie et de secours a ajouté : "On a l'obligation de faire deux minutes dans les casernes en cas d'intervention à faire [...]. Mais rien que pour traverser cette piste, nous perdons plus de huit minutes".