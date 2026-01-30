communiqué de presse

À l'occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées (MTN), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) signale que des millions de personnes atteintes de MTN connaissent encore d'énormes souffrances, qui passent souvent inaperçues, dues à la discrimination, à la stigmatisation sociale et à des troubles mentaux non traités. Cette journée a pour thème : « S'unir. Agir. Éliminer les MTN ». Ainsi, l'OMS et ses partenaires appellent les gouvernements à intégrer les soins de santé mentale dans les efforts visant à éliminer les MTN, afin que la douleur et l'isolement soient systématiquement pris en charge.

Plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'une MTN et autant de troubles de santé mentale. Les personnes atteintes de MTN qui entraînent des incapacités physiques ou des déformations - comme la leishmaniose cutanée, la lèpre, la filariose lymphatique, le mycétome et le noma - sont particulièrement exposées à la stigmatisation et à la discrimination.

Les idées fausses liées à la contagion et à l'infection aggravent encore la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale. Les personnes atteintes de MTN chroniques souffrent davantage de dépression et d'anxiété et présentent plus souvent des conduites suicidaires que la population générale et les personnes atteintes d'autres maladies chroniques. Pourtant, beaucoup ne bénéficient pas des soins et du soutien dont elles ont besoin au sein de leurs communautés.

« Combattre les maladies tropicales négligées ce n'est pas seulement lutter contre les agents pathogènes, c'est aussi atténuer de grandes souffrances », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Pour parvenir à une véritable élimination, il faut libérer les gens non seulement des maladies, mais aussi de la honte, de l'isolement et du désespoir qui les accompagnent trop souvent », a-t-il ajouté.

L'OMS publie son premier guide mondial sur la santé mentale et la stigmatisation

Pour combler cette grave lacune, l'OMS a récemment publié son premier guide mondial sur les mesures essentielles pour les soins de santé mentale et la lutte contre la stigmatisation des personnes souffrant de maladies tropicales négligées. Ce guide fournit aux responsables des services de santé un résumé des interventions fondées sur des bases factuelles pour :

favoriser la santé mentale ;

repérer et évaluer les troubles mentaux chez les personnes atteintes de MTN ;

prendre en charge et traiter les troubles mentaux ; et

combattre la stigmatisation au niveau personnel, communautaire et des systèmes de santé.

Le recul du financement risque de remettre en cause les progrès historiques en matière d'élimination

La campagne de la Journée mondiale des MTN, menée par l'OMS et une coalition de partenaires, souligne que ces maladies restent l'un des problèmes les plus faciles à résoudre - et que la lutte est l'un des investissements les plus judicieux - dans le domaine de la santé mondiale. Les progrès réalisés au cours de la dernière décennie montrent l'efficacité de l'unité et de la collaboration : 1,4 milliard de personnes seulement ont besoin d'interventions pour les MTN - un niveau historiquement bas - et la mortalité, la morbidité et le nombre de personnes touchées ont considérablement baissé.

À ce jour, 58 pays ont éliminé au moins une MTN, et l'objectif de 100 pays d'ici à 2030 est désormais en vue. Plusieurs pays, dont le Brésil, les Fidji, la Jordanie et le Niger, ont prouvé que l'élimination est à la fois réaliste et possible.

Cependant, le Rapport mondial sur les maladies tropicales négligées 2025 montre que l'aide publique au développement (APD) consacrée aux MTN a baissé de 41 % entre 2018 et 2023, ce qui risque de remettre en cause les acquis durement obtenus.

Ce recul contraste fortement avec l'argumentaire économique en faveur de l'investissement dans la lutte contre les MTN. En effet, on estime que chaque dollar investi dans la chimioprévention rapporte environ 25 USD. Si rien de nouveau n'est entrepris, les MTN continueront à faire des victimes et à épuiser les moyens de subsistance. En effet, elles coûtent aux familles et aux communautés touchées environ 33 milliards USD par an en pertes de salaires et en dépenses directes.

Cette Journée mondiale des MTN est un appel à agir pour préserver les progrès accomplis, mobiliser de nouveaux financements et un leadership, innover plus vite et intégrer les services de santé - y compris de santé mentale - dans la lutte contre les MTN. Dans le cadre de cette campagne, la communauté internationale est invitée à prendre connaissance des témoignages de résilience et de succès dans les pays présentés sur la page de la Journée mondiale des MTN 2026.