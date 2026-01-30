Afrique: Au Maroc, les supporters digèrent mal les sanctions de la CAF à l'issue de la finale de la CAN

30 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par François Hume-Ferkatadji

La décision de la CAF suscite beaucoup de surprises au Maroc. Au-delà de la déception de ne pas voir la finale annulée, ou rejouée, les sanctions contre les joueurs marocains ou la fédération passent mal. D'autres préfèrent tourner définitivement la page de cet épisode malheureux.

La décision de la Confédération africaine de football (CAF) est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi. Au réveil, c'est comme un nouveau coup de massue pour Youssef. Lui qui pensait qu'il y aurait une possibilité de rejouer le match est « vraiment déçu parce que, franchement, le Maroc méritait de passer ».

Cette décision d'imposer des sanctions au Maroc, il la juge « injuste ». « Le Sénégal quitte le match sur un coup de tête, parce qu'ils n'ont pas admis un pénalty sifflé, alors qu'il y avait clairement pénalty, donc pénaliser le Maroc avec des sanctions, ce n'est pas logique », estime Youssef.

Si ce dernier croyait même à l'annulation totale de la finale, Karim, chauffeur poids-lourds n'y a jamais cru. « Je croyais que seulement le Sénégal serait sanctionné », déplore ce chauffeur routier qui reste étonné par la décision qui visent Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, respectivement pénalisés à deux et trois matchs de suspension pour l'affaire de la serviette.

Pour Abu, et c'est aussi l'avis de nombreuses personnes interrogées, il faut désormais tourner la page et se concentrer sur les prochaines compétitions. « On va voir à la Coupe du monde, Inch'Allah », lance ce dernier dans un air de défi.

Mais la Fédération marocaine de football ne compte pas en rester là... Ses responsables ont déjà fait appel de la décision de la CAF.

