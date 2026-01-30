Ouganda: Le fils du président crée à nouveau la polémique en publiant une photo de la femme de Bobi Wine

30 Janvier 2026
Radio France Internationale

En Ouganda, nouvelle passe d'armes entre le fils du président Yoweri Museveni et l'opposant Bobi Wine. Jeudi 29 janvier, le général Muhoozi Kainerugaba - chef de l'armée - a suscité une nouvelle polémique en publiant une photo présentée comme celle de la « capture » de l'épouse de l'opposant lors d'un récent raid militaire. Quelques jours plus tôt, il assurait pourtant que ses soldats « ne s'en prennent pas aux femmes ».

Dans l'image postée sur X jeudi 29 janvier, on voit Barbie Kyagulanyi assise au sol, sous le regard d'un homme en uniforme militaire.

En légende, le chef de l'armée ougandaise affirme que ses soldats l'ont « capturée puis relâchée », et suggère qu'elle les a aidés à retrouver son mari, l'opposant Bobi Wine.

Ce message intervient après un raid mené la semaine dernière au domicile du leader de l'opposition. Bobi Wine affirme que son épouse a été brutalisée lors de cette opération. Muhoozi Kainerugaba a, lui, nié ces accusations, assurant que l'armée « ne s'en prend pas aux femmes ».

« Attrapez-moi si vous pouvez », a alors riposté l'ancien chanteur. Il affirme ne pas se cacher, tout en disant être traqué depuis l'élection du 15 janvier.

Cette séquence s'inscrit dans un climat post-électoral tendu, marqué par des opérations de sécurité visant des proches de l'opposition.

Dans d'autres posts, Muhoozi Kainerugaba s'en est aussi pris aux États-Unis, accusés d'aider l'opposant à échapper aux forces de sécurité - selon lui. Il a même annoncé suspendre la coopération militaire avec Washington, y compris en Somalie, avant de supprimer ces tweets, puis de platement s'excuser.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

