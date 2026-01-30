Ethiopie: Le pays étend les routes rurales et les services essentiels pour améliorer l'accès aux marchés

29 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien intensifie ses investissements dans les routes rurales et les services essentiels afin de mieux relier les agriculteurs aux marchés locaux et régionaux, renforçant ainsi la circulation des biens et des ressources à l'échelle nationale, selon le Bureau du Premier ministre.

L'amélioration des infrastructures réduit considérablement les temps de trajet et les coûts de transport, permettant aux agriculteurs d'acheminer plus efficacement leurs produits vers les marchés et d'augmenter leurs revenus.

Au-delà des retombées économiques, cette meilleure connectivité élargit l'accès à des services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et l'appui agricole.

Ces initiatives contribuent à dynamiser les économies locales, à promouvoir une croissance inclusive et à garantir que le développement atteigne même les communautés les plus reculées du pays, en donnant aux ménages ruraux les moyens de bâtir des moyens de subsistance plus résilients et plus prospères.

