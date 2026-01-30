Ethiopie: La Première ministre de la Barbade estime que le Grand barrage peut inspirer des solutions durables à la crise énergétique africaine.

Addis-Abeba — La Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, a qualifié le Grand barrage de la Renaissance de symbole fort de l'autodétermination africaine, soulignant qu'il démontre la capacité du continent à surmonter la pauvreté énergétique malgré l'exclusion des circuits de financement internationaux.

Lors d'un entretien très médiatisé avec le célèbre humoriste, écrivain, producteur et animateur sud-africain Trevor Noah, Mia Amor Mottley a estimé que le défi de développement le plus pressant du continent africain demeure l'accès à l'électricité, un enjeu trop souvent relégué au second plan face aux discussions mondiales sur l'intelligence artificielle et les technologies de pointe.

« Tandis que le monde se passionne pour la technologie, près de 600 millions de personnes, sur 1,4 milliard d'Africains, vivent encore sans électricité », a-t-elle rappelé.

La cheffe du gouvernement barbadien a cité le Grand barrage de la Renaissance comme une réalisation historique forgée par la résilience et la volonté collective. Elle a souligné que le projet a vu le jour malgré le refus des grandes institutions financières internationales d'y apporter leur soutien, contraignant l'Éthiopie à mobiliser exclusivement ses propres ressources.

« Le pays s'est replié sur ses forces internes, en s'appuyant à la fois sur la Banque nationale d'Éthiopie et sur l'engagement direct des citoyens », a-t-elle expliqué, évoquant l'achat d'obligations et les contributions volontaires de la population.

« Les citoyens ont acheté des obligations, les citoyens ont donné de leur argent. C'est l'Adwa du XXIe siècle », a-t-elle affirmé.

Cette référence renvoie à la bataille d'Adwa de 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont défait l'armée coloniale italienne, une victoire historique qui a galvanisé le monde noir et nourri la conscience panafricaine.

« Adwa a prouvé au monde que les peuples noirs étaient capables de grandes réalisations après des siècles de domination », a poursuivi Mottley, ajoutant que cette victoire a jeté les bases du panafricanisme et des luttes d'indépendance ultérieures, notamment celles portées par le Congrès panafricain de Manchester en 1945.

Évoquant l'ampleur impressionnante du Grand barrage, la Première ministre a précisé que le barrage, le plus vaste du continent, s'étend sur près de deux kilomètres et culmine à environ 550 pieds.

« Il faut le voir pour le croire. Je n'ai jamais vu de l'eau se déplacer avec une telle puissance », a-t-elle confié.

Insistant sur la portée politique et symbolique du projet, elle a ajouté : « Ils l'ont réalisé alors que le monde leur disait non. Cela a pris quatorze ans, mais ils y sont parvenus. »

Enfin, Mia Amor Mottley a mis en garde contre des mécanismes mondiaux de financement qui, selon elle, perpétuent des rapports de pouvoir hérités de l'ère coloniale, avertissant que sans réformes profondes, l'ordre économique et politique international actuel pourrait menacer la stabilité future des pays du Sud global.