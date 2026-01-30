Togo: Repenser l'architecture face aux défis sécuritaires

30 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le gouverneur de la Région des Savanes, Atcha-Dédji Affoh, a appelé vendredi à une réflexion collective sur les modes de construction dans le nord du Togo, confronté à des pressions terroristes.

S'exprimant à l'ouverture de la 5e édition de L'ONAT à la rencontre du Togo, il a invité architectes, collectivités et populations à repenser la conception des villes, villages et infrastructures afin qu'elles répondent mieux aux exigences de sécurité, de durabilité, de fonctionnalité et de bien-être.

Selon lui, cette initiative de l'Ordre national des architectes du Togo s'inscrit dans la vision de développement territorial portée par les autorité.

L'ONAT entend aussi déconstruire l'idée selon laquelle l'architecture serait un luxe réservé à une élite.

« L'architecture est une nécessité, un facteur de sécurité et de bien-être », a rappelé son président, Péyébinesso Limaziè, soulignant que tout projet de construction sans accompagnement professionnel expose les familles à des risques évitables.

Jusqu'à dimanche, les échanges porteront notamment sur le rôle de l'architecte, le permis de construire, la décentralisation et le climat des affaires.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.