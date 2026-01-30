Sénégal: Tivaouane - Une association présente un programme national pour la prise en charge des défis sanitaires

Tivaouane — L'association "Zillalou Ahlou Souffa" (L'abri des nécessiteux, en arabe) a présenté un programme national de santé visant à améliorer l'accès aux soins des populations les plus vulnérables, une initiative que cette structure compte mettre en oeuvre dans les 14 régions du Sénégal.

La santé, "pilier essentiel" du bien-être, "n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la possibilité de vivre pleinement, de travailler, d'apprendre et d'espérer", a souligné Serigne Alioune Ba, secrétaire général de "Zillalou Ahlou Souffa", lors de la cérémonie de présentation du programme, jeudi, à Tivaouane.

Il estime que le Sénégal fait face à des "défis sanitaires majeurs, mais surmontables, grâce à une mobilisation collective", évoquant les maladies cardiovasculaires (infarctus et accidents vasculaires cérébraux)' l'hypertension, le diabète et l'hypercholestérolémie.

Serigne Alioune Ba a aussi cité la cataracte, première cause de cécité évitable, particulièrement en milieu rural, ainsi que le déficit chronique en produits sanguins.

Les cancers féminins, notamment celui du col de l'utérus et du sein, l'anémie chez les femmes enceintes, la malnutrition et les maladies infectieuses chez les enfants demeurent également des enjeux prioritaires, Serigne Alioune Ba, par ailleurs médecin-chef de la structure sanitaire de la Zawiyya El Hadji Malick Sy de Tivaouane.

Face à cette situation, l'association regroupant essentiellement des médecins prévoit une série de consultations médicales de proximité, assurées par des spécialistes (cardiologues, diabétologues, gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes), pour le dépistage précoce et le suivi des pathologies les plus répandues.

Le programme compte aussi faire profiter les zones rurales et les régions enclavées, comme la Casamance, l'est, le nord et le centre du pays, de la chirurgie gratuite de la cataracte.

La structure entend organiser des campagnes régulières de don de sang, afin de renforcer la sécurité transfusionnelle nationale.

Concernant la santé maternelle, des suppléments en fer seront administrés et des échographies offertes aux femmes enceintes, en vue de prévenir l'anémie et de détecter précocement les complications.

L'association "Zillalou Ahlou Souffa" compte dans le même temps organiser des campagnes de dépistage gratuit des cancers féminins, accompagnées d'actions de sensibilisation adaptées aux réalités socioculturelles.

Pour les enfants âgés moins de 10 ans, l'association prévoit des campagnes de déparasitage, un renforcement des actions de lutte contre la malnutrition, la drépanocytose et les maladies infectieuses.

Selon Abdourahmane Guissé, vice-président et porte-parole de "Zillalou Ahlou Souffa", l'association a insisté sur la nécessité d'une mobilisation communautaire et du soutien des autorités.

Il a lancé un appel aux collectivités territoriales, aux leaders communautaires et aux professionnels de santé, afin qu'ils assurent des services sanitaires de proximité aux populations, notamment par le déploiement de cliniques mobiles et une meilleure répartition des spécialités sur le territoire national.

M. Guissé a précisé que le programme annuel présenté vise avant tout à renforcer la solidarité nationale et à apporter des réponses concrètes et adaptées aux besoins des populations les plus démunies.

Il s'agit, en clair, de sauver des vies, de prévenir la souffrance évitable et de garantir l'égalité des chances en matière de santé, à travers une action collective et citoyenne à l'échelle nationale.