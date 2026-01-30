Sénégal: Ouverture, lundi à Riyad, du forum saoudien des médias

Dakar — La cinquième édition du forum saoudien des médias, une plateforme nationale de référence pour l'échange et la coopération médiatiques, s'ouvre, à partir de lundi, à Riyad, sous le patronage du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, annonce un communiqué, transmis à l'APS.

Le forum "développe les compétences, stimule l'innovation et bâtit des passerelles de communication aux niveaux local et international", selon la même source.

Elle ajoute que la rencontre vise à "explorer les défis et opportunités contribuant au développement de l'industrie des médias aux échelles locale et régionale, tout en reflétant le paysage culturel et développemental dynamique du Royaume, marqué par la multiplication des événements spécialisés et un esprit d'ouverture accueillant les voix du monde entier".

"Ce vaste rassemblement médiatique, qui comprend plus de 100 sessions de dialogue, constitue une plateforme cruciale pour explorer l'avenir des médias dans un monde en mutation rapide. Il reflète également le dynamisme culturel et développemental du Royaume d'Arabie saoudite ainsi que son ouverture aux voix internationales", souligne le communiqué.

Le forum qui attend plus de 300 personnalités parmi les dirigeants médiatiques "les plus influents du monde", attire une élite de décideurs et de professionnels des médias qui façonnent la scène médiatique mondiale.

Transformation médiatique.

Les sessions vont aborder des questions clés qui dessinent l'avenir de l'industrie médiatique.

La session intitulée "Comment les alliances façonnent-elles l'opinion publique mondiale" propose une analyse approfondie de la puissance des alliances et partenariats entre institutions médiatiques dans la construction des convictions et l'orientation de l'opinion publique autour de certaines causes.

Cette cinquième édition, prévue du 2 au 4 février prochain, confirme la position du forum en tant qu'événement clé de l'année de la transformation médiatique.

"Elle réunit les esprits les plus influents du secteur médiatique pour débattre des enjeux et défis auxquels il fait face ce secteur et des moyens de s'adapter à un monde en mutation rapide. Le forum représente également une occasion unique d'interaction et de découverte approfondie de la culture saoudienne authentique et profondément enracinée. Il consolide le rôle du Royaume en tant que centre régional et mondial du dialogue médiatique et de l'innovation dans l'industrie du contenu et de la communication", selon les organisateurs.

Cette édition est également marquée par l'élargissement du Prix saoudien des médias, l'une des activités phares du forum, structuré autour de quatre axes principaux couvrant quatorze catégories des métiers des médias.

Dans l'axe du contenu audiovisuel, le Prix introduit la catégorie du contenu généré par l'intelligence artificielle, une addition qualitative sans précédent dans l'histoire des récompenses médiatiques.

Cette catégorie représente une transformation majeure redéfinissant le concept même de l'industrie créative, et constitue la première distinction mondiale spécialisée dans ce domaine au sein d'un système de prix professionnels.

Le camp d'innovation médiatique "Saudi MIB"

"Le contenu intelligent devient ainsi un pilier créatif à part entière, reflétant une ambition saoudienne affirmée de leadership dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire un contenu avancé, combinant l'imagination humaine et les capacités technologiques de pointe", note le communiqué.

Cette orientation, souligne-t-on, offre aux créateurs de contenus un nouvel espace pour explorer les frontières de l'innovation et dépasser les cadres traditionnels de la production, tout en instaurant un nouveau standard de qualité du contenu numérique fondé sur l'intelligence, l'innovation et l'impact transfrontalier.

Le Forum lance également un ensemble d'initiatives spécialisées, notamment le camp d'innovation médiatique "Saudi MIB", axé sur la dimension technologique futuriste de l'industrie des médias à travers des camps de formation et des programmes intensifs en intelligence artificielle, analyse de données et conception de produits médiatiques numériques.

Le Forum saoudien des médias comprend également l'exposition FOMEX (future of media exhibition), une plateforme de premier plan réunissant des institutions gouvernementales et des entreprises privées, locales et internationale dans laquelle les pavillons des exposants présentent les produits et contributions les plus récents dans les domaines des médias, de la radio et de la télévision.

Ces pavillons, aux côtés de la plateforme de démonstration dédiée, offrent une occasion exceptionnelle aux participants de présenter leurs innovations et services aux visiteurs tandis que la "Zone de lancement" se distingue comme un espace dynamique permettant aux entreprises de dévoiler les technologies médiatiques les plus récentes et de conclure des partenariats stratégiques dessinant l'avenir de l'écosystème médiatique, précise le texte.

Le théâtre FOMEX, espace central de l'exposition, propose des visions globales du secteur des médias à travers des tables rondes, des débats et des ateliers, avec la participation de conférenciers de premier plan aux niveaux local et international, tout en offrant un cadre propice à la signature d'accords de coopération et de partenariats, conclut-on