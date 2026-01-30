Sénégal: Me Sidiki Kaba présente son ouvrage '101 Discours d'espoir-Plaidoyer pour un monde meilleur', ce vendredi

Dakar — L'avocat et ancien Garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba, présente ce vendredi à 15h, son ouvrage intitulé "101 Discours d'espoir-Plaidoyer pour un monde meilleur", paru aux éditions "L'Harmatan Sénégal".

La cérémonie prévue dans un hôtel dakarois sera marquée par une présentation de l'ouvrage, le mot de l'auteur, des témoignages sur le parcours de l'auteur, des échanges et interactions avec les participants, une séance de dédicace et un point de presse, indique un communiqué dont l'APS a eu connaissance.

Dans "101 Discours d'espoir-Plaidoyer pour un monde meilleur", M. Kaba, avocat de renommée internationale, explore "les combats des droits humains, l'évolution du droit international et des instruments de la justice universelle, dans le but de lutter pour la sauvegarde et la préservation des droits acquis, en ces moments de remise en cause".

La cérémonie de présentation "sera l'occasion de découvrir l'ouvrage et d'échanger avec l'auteur sur les dynamiques en cours dans le monde et sur lesquels, il urge d'agir".

Me Sidiki Kaba a été président de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme (ONDH), président de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH). Il a occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de Premier ministre du Sénégal de 2012 à 2024.