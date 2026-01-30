Afrique: Résumés IA de Google - Le Royaume-Uni s'alarme, une alerte pour les médias africains

Le déploiement des résumés générés par intelligence artificielle (AI Overviews) par Google provoque une baisse significative du trafic vers les sites d'information, suscitant de vives réactions au Royaume-Uni. Face aux inquiétudes des éditeurs, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, la Competition and Markets Authority (CMA), est intervenue ce jeudi 29 janvier, pour exiger un meilleur contrôle des contenus par les producteurs d'information.

Placés en tête des résultats de recherche, les AI Overviews synthétisent des informations issues de plusieurs médias, réduisant ainsi l'incitation des internautes à consulter les articles originaux. Une évolution qui fragilise le modèle économique de la presse, déjà confrontée à une érosion des revenus publicitaires. La CMA a officiellement demandé à Google de permettre aux éditeurs d'exclure explicitement leurs contenus des AI Overviews, mais aussi de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Selon sa directrice générale, Sarah Cardell, ces mesures visent à rééquilibrer les rapports entre la plateforme et les producteurs de contenus, en particulier les organisations de presse.

Toutefois, plusieurs acteurs estiment ces propositions insuffisantes. Pour Tim Cowen, cofondateur du Movement for an Open Web, le coeur du problème réside dans la captation de valeur par les plateformes numériques, appelant à des mesures plus contraignantes, voire à des mécanismes de compensation financière. De son côté, Google affirme travailler à des outils de contrôle plus fins.

Actuellement, certaines options existent, comme le paramètre Google-Extended ou les balises nosnippet, mais elles restent imparfaites, car elles peuvent aussi pénaliser la visibilité globale des sites dans les résultats classiques. Aucune feuille de route précise n'a encore été annoncée. Au-delà du Royaume-Uni, cette controverse soulève des questions cruciales pour les médias africains, dont ceux de Côte d'Ivoire. Dans des écosystèmes où le trafic issu de Google représente une part essentielle de l'audience, la généralisation des résumés IA pourrait accentuer la fragilité économique des rédactions, en limitant l'accès direct des lecteurs aux contenus locaux.

Pour les médias ivoiriens et africains, l'enjeu est double, préserver la valeur du contenu journalistique et éviter une dépendance accrue aux plateformes numériques étrangères. La démarche engagée par la CMA pourrait ainsi servir de référence réglementaire, invitant les autorités africaines à anticiper l'impact de l'intelligence artificielle sur l'information, la souveraineté numérique et la viabilité des médias locaux. Dans les prochains mois, la consultation lancée au Royaume-Uni pourrait influencer les évolutions de Google bien au-delà de l'Europe, avec des répercussions directes sur les usages numériques en Afrique.