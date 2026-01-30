Niger: L'attaque de l'aéroport de Niamey revendiquée par le groupe État islamique

Le groupe terroriste État islamique (EI) a revendiqué, vendredi 30 janvier, l'attaque menée la veille contre l'aéroport international Diori Amani de Niamey, au Niger. L'information a été rapportée par Site Intelligence Group, une organisation spécialisée dans la surveillance des activités jihadistes.

Selon les autorités nigériennes, l'attaque s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi et a visé la base militaire située au sein de l'aéroport, à une dizaine de kilomètres seulement de la présidence. Le bilan communiqué par la junte militaire fait état de vingt assaillants tués lors des affrontements, qui ont duré environ une heure. Quatre soldats nigériens ont également été blessés, tandis que onze autres assaillants ont été arrêtés.

Dans sa revendication, relayée par Amaq, l'organe de propagande de l'État islamique, le groupe affirme que l'opération a provoqué « des dégâts significatifs » sur le site militaire de l'aéroport. Des images satellites consultées par l'AFP montrent en effet des zones partiellement brûlées à proximité de la piste ainsi que des bâtiments endommagés, laissant apparaître l'ampleur de l'attaque.

Les autorités nigériennes ont indiqué avoir bénéficié de l'appui de « partenaires russes » pour repousser l'assaut. Dans le même temps, la junte a accusé les présidents français Emmanuel Macron, béninois Patrice Talon et ivoirien Alassane Ouattara d'être les « sponsors » des assaillants, des accusations qui n'ont, pour l'heure, pas été étayées.

Le Niger est confronté depuis plus d'une décennie aux violences jihadistes, principalement dans ses régions frontalières, menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, et par l'État islamique au Sahel. Toutefois, une attaque d'une telle ampleur visant la capitale reste rare et souligne la persistance de la menace sécuritaire dans le pays.