Cote d'Ivoire: Éducation nationale et Alphabétisation - Mariatou Koné dresse le bilan de cinq années de réformes et passe le témoin

Une transition sous le signe de la continuité et des résultats.

La passation de charges entre Mariatou Koné, ministre sortante de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, et N'Guessan Koffi, nouveau ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, s'est tenue le vendredi 30 janvier 2026 à la Deco, au Plateau. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et acteurs du système éducatif.

Nommée ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation le 6 avril 2021, Mariatou Koné a profité de cette tribune solennelle pour présenter le bilan de près de cinq années de gestion, avant de rejoindre ses nouvelles fonctions de ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques.

Un système éducatif profondément réformé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, la ministre sortante a rappelé que sa nomination est intervenue dans un contexte marqué par une crise des apprentissages, révélée notamment par les résultats peu satisfaisants des évaluations Pasec 2014 et 2019.

Face à cette situation, le gouvernement a engagé un vaste chantier de refondation à travers les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena), dont les recommandations ont débouché sur 42 leviers transformateurs, pour un coût estimé à plus de 860 milliards de Fcfa sur dix ans. « Tel un médecin, nous avons procédé à un diagnostic approfondi et participatif de notre système éducatif afin d'y apporter des réponses structurelles et durables », a souligné Mariatou Koné.

Parmi les principales réformes engagées figurent le retour de la dictée, du calcul mental, de la réforme curriculaire, la digitalisation du système éducatif, l'instauration du pré-primaire, ainsi que le lancement de programmes structurants comme le Pnapas, le Patev ou encore le Cdd3.

Des résultats mesurables et des indicateurs en hausse

Ces réformes ont produit des résultats tangibles. Entre 2021 et 2025, le taux de réussite au Cepe est passé de 52,51 % à 86,58 %, celui du Bepc de 22,89 % à 51,41 %, et celui du Bac de 29,24 % à 40,15 %. La scolarisation, notamment celle des jeunes filles, a fortement progressé, tandis que le phénomène des grossesses en cours de scolarité a reculé de 36,5 %. Sur le plan des infrastructures, plus de 11 900 salles de classe et 391 collèges de proximité ont été construits, rapprochant davantage l'école des populations rurales.

Un passage de témoin en toute confiance

S'adressant à son successeur, Mariatou Koné a exprimé sa confiance : « Je confie ce département ministériel en de très bonnes mains. Je souhaite plein succès au ministre dans cette mission essentielle pour la formation des ressources humaines, socle du développement durable de notre pays ».

Avant de clore son propos, elle a rendu un hommage à l'ensemble des enseignants, personnels administratifs, partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux parents d'élèves, saluant un travail collectif au service de l'école ivoirienne.