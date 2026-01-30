Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Koffi N'Guessan veut faire de l'école ivoirienne le socle de la 'Grande Côte d'Ivoire'

Une vision fondée sur la solidarité et la qualité. À peine installé à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan affiche clairement ses ambitions pour l'école ivoirienne.

Lors de la cérémonie de passation de charges tenue le 30 janvier 2026 à la Deco, au Plateau, le nouveau ministre a décliné une vision résolument tournée vers la solidarité, la performance et la valorisation du capital humain. « En me fondant sur ma modeste expérience de formateur et de gestionnaire d'établissement, l'avenir de l'école sera bâti sur la complicité entre le maître et l'élève. Ce binôme enseignant-élève donnera toute son attractivité à notre système éducatif », a-t-il affirmé.

Inscrivant son action dans la droite ligne du Plan national de développement (Pnd) et de la vision présidentielle d'une "Grande Côte d'Ivoire", Koffi N'Guessan a insisté sur le rôle stratégique de l'éducation dans la transformation du pays. « Le défi le plus urgent, à mes yeux, est celui de la solidarité autour de l'école », a-t-il martelé, appelant l'ensemble des acteurs à oeuvrer dans un climat apaisé et constructif.

Portant un regard attentif sur la jeunesse, le ministre a rappelé l'engagement du gouvernement à bâtir une école porteuse d'espoir et d'opportunités : « Pour nos enfants, le gouvernement construira une école ivoirienne d'où sortiront des ouvriers qualifiés, des techniciens compétents, des ingénieurs et de brillants cadres, au service d'une Côte d'Ivoire forte et prospère, sous le leadership du Président Alassane Ouattara ».

Hommage à Mariatou Koné et continuité des réformes

La cérémonie s'est déroulée en présence de Mariatou Koné, ministre sortante désormais en charge du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah, et du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot.

Rendant hommage à sa prédécesseure, Koffi N'Guessan a salué les avancées majeures enregistrées sous son leadership, notamment l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. « Les recommandations issues de ces assises constituent une véritable boussole pour des réformes courageuses et alignées sur les standards internationaux », a-t-il souligné.

Un ministre expérimenté et attendu

Prenant la parole, le secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah, a exprimé sa confiance au nouveau ministre. « Vous n'êtes nullement étranger au système éducatif ivoirien. Votre parcours parle pour vous », a-t-il rappelé, évoquant notamment son passage remarqué à la tête de l'École nationale polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, aujourd'hui érigée en référence internationale, ainsi que les investissements réalisés dans l'enseignement technique.

« On ne bâtit une grande nation que sur des ressources humaines bien formées », a conclu Roger Charlemagne Dah, convaincu que Koffi N'Guessan portera encore plus haut le système éducatif ivoirien.