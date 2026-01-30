Cote d'Ivoire: Après sa sortie de prison - Ramatoulaye Dj fait son mea culpa

30 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'Guessan

Dans un message empreint d'émotion, l'artiste humoriste ivoirien Mathieu Amani Koffi, plus connu sous le sobriquet Ramatoulaye Dj, s'est adressé à ses fans, à sa famille, à ses amis ainsi qu'à ses confrères humoristes.

Reconnaissant la gravité de son acte, il a exprimé ses profonds regrets, affirmant que cette épreuve a été pour lui une véritable leçon de vie. L'humoriste a présenté ses sincères excuses à la nation ivoirienne, soulignant le caractère sacré des emblèmes nationaux, qu'il qualifie de symboles de « l'âme et de la fierté d'un pays ».

Selon ses déclarations, il sort de cette expérience avec plus d'humilité et une prise de conscience renforcée, s'engageant désormais à respecter et à protéger les édifices nationaux, quelles que soient les circonstances. « C'est un Ramatoulaye nouveau qui revient parmi vous : plus responsable, plus conscient et plus respectueux », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l'humoriste avait été interpellé pour outrage à l'emblème national, à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Maroc 2025.

Conduit devant les autorités judiciaires, l'artiste a été reconnu coupable des faits et condamné par le Tribunal de première instance du Plateau à 15 jours de prison ferme, trois mois de prison avec sursis, une amende de 300 000 Fcfa, ainsi qu'à la confiscation du téléphone portable ayant servi à la diffusion de la vidéo.

