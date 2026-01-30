Cote d'Ivoire: Solidarité - Le Groupe des épouses et époux des ambassadeurs aux côtés des enfants de Bingerville

Le Groupe des Épouses et Époux des Chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire (GECMD-CI) a, une nouvelle fois, posé un acte de solidarité en faveur des populations vulnérables.

Conduit par sa présidente, Son Excellence Madame Suhad Belliard, le groupe a procédé à un don de vivres et de non-vivres à l'orphelinat de garçons de Bingerville, le jeudi 29 janvier 2026.

La cérémonie de remise des dons s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement, en présence de Moussa Diarrassouba, directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que des responsables et pensionnaires de l'orphelinat.

Le don comprenait notamment du lait, des pâtes alimentaires, des biscuits, des boîtes de tomates, du papier hygiénique et des livres, destinés à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des enfants.

Selon Mme Suhad Belliard, cette action s'inscrit pleinement dans la mission sociale du GECMD-CI. « Il s'agit d'un acte de solidarité et de partage visant à soutenir les efforts de l'équipe de l'orphelinat et à favoriser l'épanouissement des enfants qui y résident », a-t-elle indiqué, précisant que ces produits proviennent de donateurs partenaires avec lesquels le groupe entretient des relations constantes.

Visiblement ému, Legré Marcel, directeur de l'orphelinat de garçons de Bingerville, a exprimé sa profonde gratitude au GECMD-CI pour ce geste de générosité, qui vient renforcer le quotidien des pensionnaires.

À travers cette initiative, le GECMD-CI réaffirme son engagement à oeuvrer durablement pour le bien-être des populations ivoiriennes, en particulier des couches les plus vulnérables.