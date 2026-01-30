Cote d'Ivoire: Voeux des corps constitués/Alassane Ouattara - « Soyez assurés des belles perspectives de notre pays »

La cérémonie de présentation des voeux du nouvel an des corps constitués au Président de la République, Alassane Ouattara, a pris fin le jeudi 29 janvier 2026, à la salle des Pas perdus du Palais présidentiel.

Pour cette deuxième et dernière journée, plusieurs composantes majeures de la Nation ont défilé devant le Chef de l'État. Il s'agit notamment des membres de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques, des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), du monde académique, des responsables des entreprises publiques, du secteur privé, de la société civile, ainsi que de la chefferie traditionnelle et des guides religieux.

Face à l'ensemble de ces forces vives, le Président de la République a tenu un discours marqué par la reconnaissance et la projection vers l'avenir. Devant les rois et chefs traditionnels et les guides religieux, il a rassuré : « Soyez assurés des belles perspectives de notre pays ». Une déclaration qui traduit l'optimisme des autorités au regard de l'évolution politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, les indicateurs sont au vert. Une analyse partagée par plusieurs partenaires internationaux. Lundi, le président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), Serge Ekué, a d'ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire avançait sur une trajectoire positive, saluant les efforts de gouvernance et de réformes engagées par les autorités ivoiriennes.

Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude aux rois, chefs traditionnels, aux guides religieux pour les voeux formulés à son endroit, à celui de son épouse, de sa famille et de ses collaborateurs. « À mon tour, je voudrais adresser à l'ensemble des familles et à tous nos collaborateurs mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour cette nouvelle année », a-t-il déclaré. Il a également salué le rôle essentiel des communautés religieuses dans le maintien de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale.

Aux membres de l'administration du territoire, le Chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations pour le rôle déterminant joué lors de l'organisation des élections présidentielle du 25 octobre et législatives du 27 décembre 2025. « Votre professionnalisme et votre engagement ont permis la tenue de scrutins apaisés, transparents et respectueux des principes démocratiques », a-t-il souligné, relevant que ces élections ont rassuré les populations, renforcé la cohésion sociale et garanti la sécurité sur l'ensemble du territoire national.

Dans cette dynamique, le Président Ouattara a réaffirmé sa volonté de poursuivre la modernisation de l'administration et des finances publiques, tout en accordant une attention particulière au processus de décentralisation. Les textes relatifs au transfert de compétences, ainsi que l'adoption d'un cadre juridique renforçant le statut des élus locaux, feront l'objet d'un examen attentif par le gouvernement.

Aux Forces armées de Côte d'Ivoire, le Président Ouattara a dit : « Je vous exprime toute ma satisfaction et la reconnaissance de la Nation tout entière pour le professionnalisme que vous affichez au quotidien », saluant les sacrifices consentis pour assurer la sécurité des populations, la protection des intérêts vitaux et la préservation de la stabilité du pays.

Les nominations, promotions et décorations intervenues ont été présentées par le Chef de l'État comme la consécration de l'engagement, de la constance dans l'effort et du sens élevé du devoir. Il a notamment adressé ses félicitations au chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, devenu le premier officier ivoirien à accéder au grade de général d'armée. Il a également mis en exergue la transformation et la modernisation de l'outil de défense, sous l'autorité du vice-Premier ministre, ministre de la Défense ainsi que la restauration de la confiance entre l'armée et la population.

S'adressant au monde académique, aux entreprises publiques, au secteur privé et à la société civile, Alassane Ouattara a rappelé que la bonne tenue des élections de 2025 traduisait la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Il a salué l'engagement des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, dont l'action contribue à la consolidation de la démocratie en Afrique.

Le Chef de l'État a également insisté sur le rôle moteur du secteur privé dans l'économie nationale. Les efforts en faveur du financement des Pme et de leur transformation en champions nationaux et régionaux demeureront une priorité en 2026, avec un accent particulier mis sur le contenu local.

Enfin, le Président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État à améliorer la qualité des services publics, à renforcer la paix et la cohésion nationale, et à accompagner l'ensemble des acteurs dans la mise en oeuvre du Plan national de développement 2026-2030. « L'État continuera d'être un partenaire fiable et engagé pour un développement durable et inclusif », a-t-il conclu.