Cote d'Ivoire: Gueyo/Développement local - Le député Zékré Zadi réaffirme son engagement d'être le porte-voix des populations

Zékré Zadi, le nouveau député de la circonscription 148 de Dabouyo et Gueyo (commune et sous-préfectures) a entamé, le mercredi 28 janvier 2026, une vaste tournée de remerciements à l'endroit des populations. Selon une note d'information, c'est une démarche de reconnaissance, mais aussi une occasion de réaffirmer son engagement pris au profit des populations, relativement aux défis auxquels la ville est confrontée.

Il a dit être le porte-voix fidèle des préoccupations locales à l'hémicycle. Concernant les difficultés liées à l'évacuation du cacao dans cette zone fortement agricole, en raison du mauvais état des routes, ainsi que le problème d'accès à l'eau potable causé par l'insuffisance et la vétusté des pompes hydrauliques.

Au-delà de l'euphorie, la tournée revêt également une dimension solennelle. Le député a tenu à rencontrer les autorités administratives locales, traduisant ainsi son attachement au respect des institutions.

Par la voix des chefs de village et des représentants des communautés, les populations ont rappelé les défis majeurs auxquels elles sont confrontées : accès à l'eau potable, emploi des jeunes, infrastructures sanitaires et routières. Autant de préoccupations que l'élu a écoutées avec attention, mesurant pleinement l'ampleur de la mission qui l'attend.

À Akrouyaokro, Lazarkro, Sirikikro, Jbkro et Broukro, l'ambiance était électrique. Chants traditionnels, danses, ovations nourries et bain de foule ont ponctué chaque passage. Les populations, toutes générations confondues, se sont massivement mobilisées pour saluer celui qu'elles ont porté à l'Assemblée nationale.

La tournée de remerciements se poursuivra jusqu'au dimanche 1er février 2026, a souligné Zékré Zadi.