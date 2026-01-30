Cote d'Ivoire: Distinctions/Takad 6 - Ali Yattassaye remporte le Takad d'or

Abidjan, la capitale économique ivoirienne a vibré au rythme de l'excellence africaine à l'occasion de la 6e édition des Takad, (The african Kotas Awards Distinctions), organisée dans le cadre prestigieux du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'était le vendredi 23 janvier 2026.

Cette édition a marqué un moment fort de célébration, de reconnaissance et de projection pour la culture, l'économie et le leadership africains. Clou de la cérémonie, le Tokad d'or. Il est revenu à Ali Yatassaye qui repart avec la coquette somme de 25 000 000 de FCfa.

Des prestations artistiques remarquables, des hommages appuyés et des distinctions symboliques sont venus magnifier cette célébration de l'excellence. Portée par la vision panafricaine de Hercule NZe Souala, cette édition du Takad confirme l'engagement du secteur privé et des institutions dans la construction d'un écosystème africain fondé sur la performance, l'innovation et la valorisation du capital humain.

L'édition d'Abidjan, carrefour majeur du dialogue panafricain et de la célébration des bâtisseurs de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Dix-sept pays en compétition et plusieurs catégories. Un chèque d'une valeur de 25 millions de FCfa remporté par Ali Yatassaye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des prix honorifiques ont été décernés aux présidents Alassane Ouattara, Brice Clotaire Nguéma, Bassirou Diomaye Faye, Patrice Talon et aux hommes d'affaires comme Aliko Dangoté, Ibrahim Magassa, Roi 12 12 etc. Plusieurs grands prix honorifiques et du mérite africain ont été attribués à Asalfo Pdg de Gaou production, David Monso, Yves De M'Bella, Apoutchou National, président de la Fondation Etoile d'Afrique ; Jonathan Morrisson fondateur du Treize et bien d'autres.

Les Takad 2025 ont mis à l'honneur « des figures d'exception, des entrepreneurs visionnaires et des artistes talentueux », qui ont été distingués à travers les Grands Prix de l'Excellence africaine 2025.