Congo-Kinshasa: Masisi - Accalmie à Mutaberwa après de violents affrontements entre M23 et Wazalendo

Une accalmie est observée ce vendredi 30 janvier dans le village de Mutaberwa, localité de Luhanga, située à une dizaine de kilomètres de Mwesso, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu, après des combats entre la rébellion de l'AFC/M23 et un groupe armé local.

Selon des sources locales, de violents affrontements ont opposé jeudi les combattants de l'AFC/M23 aux miliciens wazalendo dans cette zone. Entre 4 heures et 11 heures locales, des détonations d'armes lourdes et légères, ainsi que des tirs d'obus, ont été entendus, semant la panique parmi les habitants.

Le nombre de victimes reste indéterminé. La remontée des informations est compliquée par l'absence de couverture en téléphonie mobile dans toute la région depuis près de deux semaines. Cette coupure rend difficile l'évaluation précise des conséquences de ces affrontements.

Bien que l'accalmie soit constatée ce vendredi, l'incertitude demeure pour les habitants de Mutaberwa et des localités voisines, qui vivent dans la crainte d'une reprise des hostilités.