Congo-Kinshasa: Le commandant de la 32e région militaire appelle les miliciens de la CRP à la paix

En Ituri, le commandant de la 32e région militaire, général Antoine David Mushimba, a lancé, jeudi 29 janvier, un appel aux miliciens de la Coalition des résistants patriotes (CRP) afin qu'ils rejoignent le processus de paix.

Lors d'une mission effectuée jeudi à Bule, avec l'appui de la MONUSCO, le général Mushimba a également exhorté la population de Djugu, longtemps éprouvée par les violences, à promouvoir l'unité et la cohabitation pacifique.

Ce message s'inscrit dans la continuité des efforts visant à stabiliser le territoire de Djugu, où les défis liés à la réconciliation et à la sécurité restent nombreux.

Le général Antoine David Mushimba s'entretient avec Isaac Remo Yope :

/sites/default/files/2026-01/09._300126-p-fbuniainvite_commandant_32_region_militaire_et_processus_de_paix_in_djugu_web.mp3