Congo-Kinshasa: Reprise du trafic lacustre sur le Tanganyika - Un souffle économique pour Uvira

La reprise du trafic lacustre sur le lac Tanganyika commence à produire des effets socio-économiques visibles dans la ville d'Uvira, au Sud-Kivu. Les produits en provenance des pays voisins, notamment la Tanzanie et la Zambie, ainsi que de Kalemie et Moba dans la province du Tanganyika, inondent désormais les marchés locaux.

La farine de blé, le jus et les poissons salés, devenus rares pendant la fermeture du trafic, sont à nouveau disponibles. Le trafic sur le lac avait été suspendu à la suite de l'occupation de la ville d'Uvira par la rébellion du M23/AFC le 10 decembre 2025. La reprise du trafic intervient quelques semaines après le retrait des rebelles de cette ville. Cette reprise réjouit les consommateurs et les opérateurs économiques, même si ces derniers dénoncent une hausse des taxes à l'importation.

Mayani Robert, importateur de jus en provenance de Tanzanie, témoigne :

« Oui, c'est une satisfaction parce que nous étions confinés avec la présence des rebelles, le trafic était stoppé, le panier de la ménagère avait connu des soucis. On nous a presque tout pillé, nos magasins et dépôts ont été vidés. Nous demandons maintenant qu'on allège la taxe à l'importation ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un soulagement pour les consommateurs

La disponibilité des produits importés sur le marché d'Uvira apporte un véritable soulagement. Bwija Kelvin, consommateur, explique :

« Les marchandises commencent maintenant à quitter Kalemie jusqu'à Uvira. Et nous disons vraiment grand merci parce que ces échanges commerciaux sont un soulagement pour la population de la ville d'Uvira et de ses environs, même pour les habitants de Baraka et de Kalemie ».

Plaidoyer pour des allègements fiscaux

Malgré cette reprise encourageante, les opérateurs économiques sollicitent que Uvira soit déclarée ville sinistrée, afin de bénéficier d'un accompagnement spécifique et d'un allègement fiscal pour relancer durablement ses activités.