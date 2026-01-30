Sénégal: 2ème édition des caducées d'or - Le SYMPES honore ses membres

Le Syndicat des médecins privés du Sénégal (SYMPES) a remis des caducées d'or à ses membres les plus méritants, le 24 janvier dernier, lors de la tenue de la 2ème Nuit du Médecin. Selon ledit syndicat, cette initiative vise trois objectifs majeurs dont la promotion de la médecine privée, montrer le rôle et la place des médecins privés dans le système mais aussi la promotion de la qualité dans l'offre de soins (Caducées).

Au moment de la remise des distinctions, quatre catégories se sont distinguées. La Caducée d'or d'honneur pour le service rendu au secteur, Cette distinction visant rendre hommage aux anciens est remise à Dr Charles Edmond Venn, médecin-généraliste installé dans le privé à Saint-Louis du Sénégal depuis 1986 et à Dr Awa Mbow Kane, directrice de la clinique Medickane, la seule au Sénégal et en Afrique de l'Ouest qui soit spécialisée en diabétologie et en endocrinologie.

L'autre Caducée d'or est celle de l'excellence. Une récompense pour les médecins privés qui se sont distingués par la réalisation de structures de santé de niveau international, avec un investissement porteur de plus-value dans le secteur. Des activités innovatrices de haute technicité avec un service rendu aux malades. Les distinctions ont été décernées à Dr Babacar Kébé, directeur du Centre d'imagerie radiologie, Dr Amadou Lamine Socé Ndiaye, médecin-urgentiste et directeur de la clinique Urgences 24 implantée à Mbour.

La Caducée d'or de l'espoir, qui encourage les jeunes médecins, est revenue à Dr Cheikh Niang, cardiologue installé dans le privé. Tandis que celle spéciale, qui récompense une structure médicale publique ou une association ou un médecin pour des activités spécifiques avec un impact sur la santé des populations, revient à l'Hôpital Principal de Dakar et au Dr Cheikh Atab Badji, médecin-gynécologue-obstétricien installé à Mbour.

