Sénégal: 130 milliards de FCfa pour appuyer le secteur agricole

Lors d'une conférence de presse tenue, hier, à Dakar, la porte-parole du gouvernement a détaillé un plan de financement massif destiné à soutenir les filières stratégiques. Cette enveloppe, intégralement déployée sous forme de subventions, vise à consolider l'autonomie productive du Sénégal face aux défis alimentaires.

Le gouvernement a tenu, hier, à Dakar, sa conférence de presse mensuelle. Modérée par Marie Rose Khady Fatou Faye, cette rencontre a servi de cadre à l'annonce d'un engagement financier substantiel. Un chiffre illustre l'ampleur de la mobilisation : 130 milliards de FCfa. Cette somme, intégralement déployée sous forme de subventions, constitue le socle d'un plan d'actions destiné à soutenir la production agricole nationale pour la campagne en cours.

Selon la porte-parole du gouvernement, cette approche globale et concertée témoigne de la volonté des pouvoirs publics de « préserver les revenus des producteurs et garantir un approvisionnement régulier des marchés nationaux ». Cette enveloppe se répartit entre plusieurs postes-clés, reflétant une logique d'intervention systémique.

Près de 44,9 milliards de FCfa sont alloués aux semences, couvrant les filières arachide, céréales, pomme de terre et autres cultures vivrières. Les engrais minéraux absorbent 64,96 milliards de FCfa, soulignant l'importance accordée à la fertilité des sols et au rendement.

La mécanisation, les équipements et les services agricoles bénéficient de 13 milliards de Fcfa tandis que les protections phytosanitaires reçoivent 2,52 milliards de FCfa. Des cultures spécifiques comme le coton et la banane se voient attribuer 5,5 milliards de FCfa, et des postes tels que l'appui-conseil, les volontaires agricoles et les assurances agricoles complètent ce budget avec respectivement 2,1 milliards et 1,3 milliard de FCfa.

Cette répartition, présentée comme le fruit d'une étude préalable approfondie vise à couvrir l'ensemble des chaînes de valeur, des semences jusqu'à la commercialisation. Elle s'inscrit dans une mobilisation financière plus large, évoquée lors de la conférence, qui atteindrait plus de 400 milliards de Fcfa, en incluant d'autres instruments financiers.

Toutefois, les 130 milliards de subventions constituent le levier direct et immédiat pour « assurer la continuité de la production », a insisté Marie Rose Faye. Cette stratégie financière massive accompagne et rend possible les mesures sectorielles annoncées par les ministres en charge de l'Agriculture et du Commerce, dessinant les contours d'une politique publique résolument tournée vers la réduction de la dépendance aux importations.