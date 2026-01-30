Ile Maurice: Vers un durcissement des mesures après la recrudescence des accidents mortels

Face à la multiplication des accidents de la route ayant entraîné des pertes en vies humaines, le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, a présidé, le mardi 27 janvier, une réunion stratégique avec les membres du National Road Safety Council (NRSC). La rencontre s'est tenue à son ministère, à Ébène, en présence de hauts fonctionnaires, de représentants de la police, du secteur de la santé et des autorités routières.

Le ministre a donné le ton, soulignant la gravité de la situation et la nécessité d'un changement de paradigme en matière de sécurité routière. Parmi les points centraux abordés figure l'introduction du Penalty Point System, entérinée par la Road Traffic (Amendment) Act 2025, adoptée le 12 décembre 2025. Selon le ministre, une baisse des accidents avait été observée juste après le vote de la loi, témoignant de l'effet dissuasif du dispositif.

Cependant , une recrudescence des accidents a été constatée lorsque certains conducteurs ont réalisé que l'application stricte des sanctions liées à la conduite sous l'influence de l'alcool et de drogues n'entrera pleinement en vigueur que le 31 janvier 2026 à minuit. Le ministre a rappelé à ce titre l'accident mortel survenu à Mared'Albert, le 20 janvier, où une piétonne, Mohini Chanda, a perdu la vie.

Évaluer l'aptitude médicale

Autre sujet sensible : l'aptitude médicale à la conduite. Osman Mahomed a proposé que certaines affections médicales graves, notamment les maladies cardiaques sévères, l'épilepsie avérée ou les troubles visuels importants, soient officiellement signalées à la police, car elles peuvent représenter un danger pour tous les usagers de la route.

La question des personnes sous traitement à la méthadone a également été soulevée, avec la proposition d'une évaluation médicale approfondie avant l'octroi ou le maintien du permis de conduire. Un mécanisme de collaboration entre les hôpitaux, la police et le ministère de la Santé est envisagé afin d'identifier les conducteurs à risque.

Concernant les conducteurs de plus de 60 ans, le ministre a rappelé que les capacités de conduite peuvent être affectées avec l'âge. Actuellement, un certificat médical n'est exigé qu'à la première demande de permis à partir de cet âge. Toute obligation de contrôles périodiques a été jugée illégale par une décision de la Cour suprême, faute de base légale. Osman Mahomed a ainsi proposé un amendement législatif pour introduire formellement des examens médicaux réguliers, afin de garantir que les conducteurs âgés soient aptes à prendre le volant.

La question de la suspension immédiate du permis pour les conducteurs impliqués dans des accidents sous l'emprise de l'alcool ou de drogues a également été débattue. Il a été rappelé qu'une demande ex parte peut être adressée à un juge pour suspendre un permis en attendant la décision judiciaire. Les membres du NRSC ont proposé que le permis soit révoqué après un certain nombre d'infractions similaires. La possibilité d'accorder au Licensing Officer le pouvoir de suspendre un permis pendant l'examen du dossier a aussi été évoquée, sous réserve de l'avis du State Law Office.

Le NRSC a pris note d'une correspondance de la Motor Vehicles Dealers Association, proposant notamment le retrait définitif des véhicules accidentés et la mise au rebut des véhicules vétustes ou non conformes. Ces propositions seront examinées par le NRSC. L'état des routes a suscité de vives préoccupations. Le ministre a dénoncé la dégradation de certaines chaussées, les nids-de-poule, le manque de signalisation et l'insuffisance de l'éclairage public. La Road Development Authority a fait état de contraintes financières, tandis que des vols de câbles électriques expliqueraient l'absence d'éclairage dans certaines zones.

Enfin, le ministre a suggéré le recours à la Special Mobile Force pour renforcer les contrôles routiers. Des inquiétudes ont aussi été exprimées quant au non-respect des barrages policiers et à la manipulation de plaques d'immatriculation, rendant certains véhicules difficiles à identifier.