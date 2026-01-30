Ile Maurice: Des marchandises et Rs 21 000 dérobés dans un magasin

30 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Mercredi, 28 janvier, aux alentours de 22 h 30, un magasin situé à Port-Louis a été la cible d'un cambriolage. Le propriétaire du commerce, un ressortissant chinois, âgé de 40 ans, a été alerté par son système de vidéosurveillance après qu'il a aperçu deux hommes à l'intérieur de son établissement. Il a immédiatement contacté son personnel afin qu'ils ouvrent les rideaux métalliques mais les voleurs avaient déjà pris la fuite avant l'arrivée des employés.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, le propriétaire du magasin a constaté que plusieurs biens avaient été volés. Parmi eux figuraient deux téléphones Nokia, équipés de cartes SIM Emtel, utilisés pour des transactions bancaires, environ 20 vêtements de femmes, un enregistreur DVR de surveillance, ainsi que Rs 21 000 en espèces. La valeur totale des marchandises dérobées est estimée à Rs 42 000.

Le propriétaire a précisé qu'il n'était pas en mesure d'identifier les auteurs du vol mais qu'il pouvait fournir les enregistrements de vidéosurveillance pour aider les policiers dans leur enquête. Le Police Main Command & Control Centre (PMCCC) de Port-Louis a été informé et le lieu a été examiné. Les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit et du Central Investigation Division ont été saisis de l'affaire et mènent actuellement les investigations pour retrouver les coupables et récupérer les biens volés.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.