Ile Maurice: De la compétitivité à la durabilité, un virage stratégique incontournable

Dans un contexte international marqué par des recompositions géopolitiques, une accélération technologique sans précédent et une pression croissante en matière de durabilité, le secteur bancaire mauricien est à un tournant stratégique. C'est dans cette dynamique que la Mauritius Bankers Association (MBA) a réuni l'ensemble des parties prenantes du secteur à l'occasion de sa conférence phare From Competitiveness to Sustainability: The Banking Imperative, tenue le 28 janvier au Caudan Arts Centre.

Cette initiative sectorielle visait à susciter une réflexion collective sur les leviers de croissance, de compétitivité et de transformation du secteur bancaire, pilier central du Mauritius International Financial Centre (MIFC). L'événement, qui s'est déroulé en présence de la ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun, du junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, et de la gouverneure de la Banque de Maurice (BoM), Priscilla Muthoora-Thakoor, souligne l'importance stratégique accordée au secteur.

Aujourd'hui, le secteur bancaire mauricien repose sur des fondamentaux solides. Dix neuf banques opèrent sur le territoire, représentant près de Rs 2 772 milliards d'actifs bancaires, soit environ 60 milliards de dollars. Les ratios prudentiels restent confortables, avec un niveau de prêts non performants inférieur à 5 %, bien en deçà des seuils critiques observés dans de nombreuses juridictions. Le secteur contribue à hauteur d'environ 7 % à la valeur ajoutée brute (VAB) nationale et représente près de la moitié de l'ensemble des activités de services financiers.

Mais ces acquis ne suffisent plus à garantir la pérennité du modèle. La montée en puissance de nouvelles places financières, l'évolution rapide des attentes des clients, la digitalisation des services et le durcissement des exigences réglementaires imposent une transformation en profondeur. Comme l'a souligné le président de la MBA, Abrar Anwar, l'enjeu est désormais de construire une vision partagée du développement du secteur, en intégrant pleinement l'innovation technologique et la finance durable dans les stratégies bancaires.

Les débats ont mis en lumière trois axes structurants pour l'avenir. D'abord, le renforcement de la compétitivité et du positionnement stratégique du MIFC face à une concurrence régionale et internationale accrue. Ensuite, l'accélération de la transition vers la banque digitale, avec des opportunités significatives en matière d'inclusion financière, d'efficience opérationnelle et de nouveaux modèles d'affaires. Enfin, la montée en puissance de la finance durable, où les banques et les Development Finance Institutions sont appelées à jouer un rôle clé dans le financement de la transition énergétique, des infrastructures résilientes et de la croissance inclusive.

Pour le Chief Executive Officer (CEO) de la MBA, Daniel Essoo, l'enjeu est clair : maintenir l'attractivité du secteur financier mauricien tout en anticipant les mutations profondes du système bancaire mondial. La conférence se veut ainsi le point de départ d'un dialogue structuré et régulier, destiné à accompagner la transformation du secteur à long terme.

À l'heure où la compétitivité ne peut plus être dissociée de la durabilité, le secteur bancaire mauricien est appelé à dépasser une logique de performance à court terme pour s'inscrire dans une trajectoire de création de valeur durable. Un impératif stratégique, mais aussi une opportunité pour consolider la place de Maurice comme centre financier crédible, innovant et résilient.