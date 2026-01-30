Ile Maurice: Un élève agressé par un autre

30 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Jeudi, 29 janvier, vers midi, un élève de 16 ans a été victime d'une agression dans l'enceinte d'un collège d'État se trouvant dans le nord du pays. Son agresseur est un élève de 19 ans, qui est en grade 13.

Selon les informations recueillies, la victime se trouvait dans la cour de l'établissement lorsque l'élève plus âgé l'a invitée à le suivre au premier étage. Là, une discussion sur le bus scolaire a rapidement éclaté et dégénéré.

L'élève de 19 ans se serait énervé et aurait d'abord étranglé la victime, puis l'a poussée, avant de lui donner un coup de poing au visage, près de l'oeil gauche. L'élève de 16 ans a été blessée et a reçu des soins à l'hôpital SSRN où une Form 58 lui a été délivrée le même jour, attestant de ses blessures. L'incident a été signalé à la police, et une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes et situer les responsabilités. La famille de la victime était présente lors du dépôt de la plainte.

