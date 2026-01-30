Burkina Faso: Santé et vie en société - Arrêtez d'enfumer les autres !

billet

Depuis le 17 octobre 2025, l'on ne devrait plus, en principe, voir quelqu'un fumer dans les lieux publics, fermés ou ouverts, au pays des Hommes intègres. En tout cas, celui qui défie cette règle, sait à quoi s'attendre. Il est frappé durement à la poche : 15 000 F CFA d'amende.

Quant aux responsables de structures où la cigarette est allumée, ils ont entre 50 000 et 200 000 F CFA à payer comme amende. Bref, autant dire que les sanctions sont assez dissuasives pour décourager les brebis galeuses. Mais je constate que, globalement, la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux publics, est respectée par les fumeurs burkinabè. Quoi de plus normal que de féliciter et d'encourager ceux qui se conforment à la règle ? Seulement, il faut se rendre à l'évidence que certains semblent décidés à faire de la résistance.

A maintes reprises, j'ai croisé la route de gens qui n'hésitent pas à tirer leur cigarette dans les lieux publics et cela, souvent sous le regard interrogateur et médusé des autres. Et quand on les interpelle, certains ont le culot de s'en prendre à vous. Autrement dit, la présence des autres et la mesure d'interdiction imposée par la loi à laquelle chaque citoyen doit obéissance et respect, ne les dissuadent pas de fumer partout et comme ils l'entendent. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette catégorie de fumeurs qui interprètent la loi en leur faveur.

En effet, j'ai été témoin d'une scène où un fumeur se contente de se détacher de son groupe et s'arrêter à quelques mètres de ses compagnons pour inhaler sa pose. Tout en oubliant que la fumée qu'il projette à gauche ou à droite ou dans la nature, est respirée par les autres qui deviennent des victimes d'un comportement irresponsable et à risque.

La fumée secondaire est responsable de cancers de poumons, de maladies cardiovasculaires

En fait, si j'ai bien compris la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est qu'elle vise aussi et surtout à protéger les non-fumeurs. Et je pense que ceux qui ont pris cette décision, ont vu juste. Savez-vous que parmi les 4 800 morts par an au Burkina Faso du fait du tabac, il y a 1 300 non-fumeurs victimes du tabagisme passif ? Pour les non-initiés, « le tabagisme passif ou « fumée secondaire », « est le fait de respirer involontairement la fumée provenant de produits de tabac qui brûlent, générée par des personnes qui fument ». Peut-on continuer à tolérer que des fumeurs hors-la-loi, continuent de provoquer autant de morts au sein des non-fumeurs et provoquer aussi de maladies ?

Car, en plus, il a été reconnu que la fumée secondaire est responsable de cancers de poumons, de maladies cardiovasculaires, de faible poids de naissance chez les nourrissons et de troubles respiratoires chroniques.

Au regard de ce qui précède, autant dire la vérité à ces fumeurs hors-la-loi : arrêtez d'enfumer les autres dans les espaces publics : restaurants, marchés, gares, écoles, hôpitaux, espaces verts et jardins, bus, taxis, transports en commun. Et même à domicile. Si je peux concéder le droit aux fumeurs de réduire leur vie de 11 minutes en fumant une cigarette, ou de 3 heures et 40 minutes en fumant un paquet de cigarettes, je ne saurais, en revanche, les encourager à continuer à porter atteinte à la vie et à la santé des autres.