Sénégal: Le FONSIS envisage de doubler le volume de ses fonds d'investissement dans les cinq prochaines années

Dakar — Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) du Sénégal envisage de doubler le volume de ses quatre fonds d'investissement dans les cinq prochaines années, a annoncé son directeur général, Babacar Gning, vendredi, à Dakar.

"Le [FONSIS] a mis en place quatre fonds d'investissement, qui ont un volume cumulé de 85 milliards de francs CFA, lequel sera doublé dans les cinq ans à venir", a promis M. Gning.

Il présidait le "Rendez-vous du capital investissement avec la presse économique", une rencontre qui se tiendra une fois par an, organisée pour la première fois par le FONSIS et le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES).

Le FONSIS, bras financier de l'État pour les investissements stratégiques avec le secteur privé, doit relever "le grand défi" d'attirer massivement des capitaux privés vers le Sénégal, raison pour laquelle il souhaite doubler le volume de ses fonds d'investissement, selon son directeur général.

"C'est un défi qui doit être relevé par tous les acteurs : les institutions financières sénégalaises, les entreprises, les médias..." a dit Babacar Gning, estimant que "c'est avec [les efforts] de tout le monde que nous pourrons booster l'attractivité" du Sénégal et faire venir beaucoup d'investisseurs privés dans le pays.

Il faut en même temps convaincre les Sénégalais d"'investir leur argent" dans des projets qui "transforment" le pays, a dit M. Gning.

Le FONSIS, créé en 2012, est détenu à 100 % par l'État du Sénégal.

"Le [plan] 'Sénégal 2050' a instauré un nouveau paradigme, qui consiste à mobiliser massivement des capitaux privés nationaux et internationaux pour réaliser les projets de transformation de notre économie", a rappelé Babacar Gning, estimant que les fonds souverains comme le FONSIS sont des instruments de financement "extrêmement puissants" pour aider à financer les petites et les moyennes entreprises (PME).

Selon lui, le Fonds souverain d'investissements stratégiques fournit une assistance technique aux PME en même temps, en les aidant à éviter toute "fragilité".

"Pour que nous puissions avoir des investisseurs privés qui créent des fonds d'investissement basés au Sénégal et financent les entreprises sénégalaises, des réformes sont nécessaires, sur le plan légal et réglementaire notamment, le domaine fiscal en particulier", a signalé le directeur général du FONSIS.

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques est en train de préparer les réformes à faire, avec l'aide de l'État et de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, a-t-il dit.

Le FONSIS et le COJES veulent se concerter de manière "directe" et "permanente" pour aider à "démocratiser" l'accès des entreprises et des Sénégalais à l'information économique "stratégique", selon Babacar Gning.

"Depuis le démarrage des activités du FONSIS, beaucoup de choses ont été réalisées. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de communication sur ces réalisations. Cette rencontre nous a permis de faire un tour des mécanismes innovants de financement du FONSIS", a dit le journaliste Dialigué Faye, président du Collectif des journalistes économiques du Sénégal.

L'organisation professionnelle qu'il dirige va "travailler main dans la main" avec le Fonds souverain d'investissements stratégiques, pour informer les Sénégalais des réalisations du FONSIS, a-t-il assuré.