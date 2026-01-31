Sénégal: Le futur comptoir national de l'or va assurer une mission de protection environnementale, selon le directeur général du FONSIS

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le futur comptoir national de l'or du Sénégal va exercer une mission de protection environnementale, en plus de sa vocation commerciale, car il permettra d'éviter des produits polluants et toxiques utilisés par des orpailleurs, a assuré, vendredi, à Dakar, le directeur général du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS), Babacar Gning.

"Le comptoir national de l'or, qui sera mis en place à Kédougou, est un projet extrêmement important en raison de son impact environnemental. L'orpaillage utilise beaucoup de produits polluants et toxiques. La mise en place de ce comptoir et la création de l'usine de traitement de l'or permettront d'éviter l'utilisation de ces produits toxiques", a dit M. Gning.

Il présidait le "Rendez-vous du capital investissement avec la presse économique", une rencontre qui se tiendra une fois par an, organisée pour la première fois par le FONSIS et le Collectif des journalistes économiques du Sénégal.

Le président de la République a demandé au Fonds souverain d'investissements stratégiques et à la Société des mines du Sénégal de créer un comptoir national de l'or, a rappelé Babacar Gning.

Le futur comptoir "va les (les orpailleurs) aider à générer plus de revenus" et permettra à "notre pays d'avoir plus de visibilité sur la production de l'or, de sécuriser les approvisionnements et de diminuer peut-être les importations d'or", a-t-il ajouté.

Le Sénégal peut aussi se doter d'une usine de raffinage de l'or produit à l'intérieur de ses frontières, a rappelé le directeur général du FONSIS.

