Sénégal: Les Maladies tropicales négligées, 'révélateurs des inégalités structurelles' (OMS)

Dakar — Les Maladies tropicales négligées (MTN) continuent de persister en Afrique à cause des inégalités qui frappent les communautés, perpétuant des cycles de pauvreté, de handicap et de stigmatisation, a soutenu vendredi à Cotonou le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Kouamé Konan.

"Les MTN ne sont pas seulement un problème de santé, elles sont révélatrices des inégalités structurelles. ces maladies continuent de frapper de manière disproportionnée les communautés les plus pauvres, les plus isolées, les plus marginalisées, perpétuant des cycles de pauvreté, de handicap et de stigmatisation", a déclaré M. Konan.

Il intervenait au second jour des travaux du 4ème forum du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN).

Cette rencontre coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, célébrée le 30 janvier de chaque année. Le forum de deux jours se tient à Cotonou en mode hybride (présentiel et en ligne), suivi par près de 300 journalistes membres du réseau en Afrique francophone, lusophone et anglophone.

"Encore plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent sous la menace d'une maladie pourtant évitable, traitable et plus que jamais à portée d'élimination", a regretté le représentant de l'Organisation mondiale de la santé.

Les maladies tropicales négligées sont un groupe de 20 infections parasitaires bactériennes, virales et fongiques, dont la bilharziose, la filariose lymphatique (éléphantiasis), l'onchocercose ou la cécité des rivières, le trachome, la lèpre, entre autres, touchant des personnes pauvres dans les régions tropicales.

"Elles prospèrent là où l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation et aux soins de santé primaires restent limités. Elles compromettent la scolarité des enfants et réduisent la productivité des adultes. Parler des MTN, c'est parler d'équité, c'est parler de dignité, c'est parler de justice sociale", a soutenu Dr Kouamé Konan.

"Vu que c'est considéré comme étant des maladies tropicales d'origine, on n'a pas souvent le financement dont on a besoin pour pouvoir arriver en tout cas à l'élimination de ces maladies", a dit la chargée de partenariat de l'organisation Speak Up Africa Yaye Safiétou Diop.

"Lorsqu'on dit que ce sont des maladies évitables, cela veut dire que si certaines précautions sont mises en place, on pourra éviter ces maladies", a-t-elle expliqué, souhaitant qu'il y ait, au sortir de ce forum, un "engagement politique" des décideurs pour financer la lutte contre ces maladies.

Pour cette 4ème édition, le REMAPSEN a voulu mettre "l'accent sur cette responsabilité qui est la nôtre face aux maladies tropicales négligées", selon son Président, Youssouf Bamba.

"Les médias ne sont pas de simples observateurs. Ils sont des acteurs du changement social, capables d'informer, de sensibiliser, d'influencer les comportements, d'interpeller les décideurs et de mobiliser les communautés. En parlant donc des MTN avec rigueur, humanisme et constance, nous pouvons contribuer à sauver des vies et à redonner de l'espoir aux populations", a-t-il assuré.

Le 4ème forum du REMAPSEN, après celui de Dakar (2022), du Togo (2024) et de la Côte d(Ivoire (2924), est placé sous le thème "De la négligence à la mise en lumière", fait avancer l'agenda africain pour l'élimination des MTN".

Le forum des médias est un espace de réflexion, de partage d'expériences et de renforcement des capacités des journalistes et autres communicateurs africains sur les thématiques liées aux MTN, a-t-il ajouté. "Ensemble, nous pouvons faire reculer ces maladies et bâtir une Afrique plus saine, plus résiliente et plus prospère", a relevé Youssouf Bamba.

Le forum est clôturé ce vendredi par une cérémonie Awards pour récompenser les meilleures productions en presse écrite et en radio sur la santé et l'environnement, en présence du parrain, Dr Michel Sidibé, ancien Directeur exécutif de ONUSIDA, ancien ministre de la Santé du Mali et actuel Envoyé spécial de l'Union africaine.