Sénégal: Décès du président de l'Association des communicateurs traditionnels de Kaffrine, El Hadji Ndiaye

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le président de l'Association des communicateurs traditionnels de Kaffrine (centre), El Hadji Ndiaye, est décédé vendredi à l'âge de 68 ans, a appris l'APS auprès de sa famille.

Figure bien connue du monde culturel kaffrinois, il présentait souvent, depuis plusieurs années, les grandes manifestations sociales, culturelles et religieuses de la région de Kaffrine.

El Hadji Ndiaye était également muezzin à la mosquée Serigne-Amadou-Cissé de Kaffrine. Il était connu à Kaffrine pour son engagement religieux et sa piété.

De commerce facile, attaché à la cohésion sociale des Kaffrinois, il laisse à sa famille et à ses voisins le souvenir d'un homme sociable, respecté et profondément attaché à sa religion.

