Sénégal: Transferts - L'ailier sénégalais Yaya Diémé rejoint le Racing Club de Strasbourg

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Racing Club de Strasbourg a annoncé vendredi avoir signé un contrat de quatre ans avec l'ailier sénégalais de 18 ans Yaya Diémé.

Le club de Ligue 1 française a montré sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos du joueur portant le maillot bleu du club.

Yaya Diémé a été formé à l'académie Diambars, au Sénégal.

En 2023, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (U17) avec le Sénégal. Quelques mois après ce sacre continental, Diémé a joué la Coupe du monde U17. Le Sénégal avait été éliminé en seizièmes de finale par la France.

À Strasbourg, Yaya Diémé rejoint son compatriote Mamadou Sarr, défenseur de l'équipe nationale senior du Sénégal et vainqueur de la 35e Coupe Afrique des nations de football, le 18 janvier dernier.

