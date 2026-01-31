Sénégal: Assemblée générale ordinaire d'information de la Fédération sénégalaise de judo, samedi

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) tiendra, samedi à partir de 10 heures, son Assemblée générale ordinaire d'information, a appris l'APS de cette instance fédérale.

La cérémonie est prévue au Cercle Mess des officiers, selon un communiqué reçu à l'APS.

L'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire porte sur l'examen de plusieurs points, notamment le rapport moral du président de la FSJDA, le rapport d'activités du secrétaire général, le rapport financier du trésorier général, ainsi que le rapport technique du directeur technique national, précise le texte.

L'examen du rapport d'activités du directeur sportif et celui du directeur de l'arbitrage sont aussi prévus avant l'ouverture des discussions.

Les clubs en règle avec la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées seront représentés par deux mandataires chacun, dont un porte-parole, selon la même source.

