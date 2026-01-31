Sénégal: Saint-Louis - Vers une formation des membres de l'administration territoriale sur la planification budgétaire

30 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Les membres de l'administration territoriale de la région de Saint-Louis (nord) seront outillés dans le cadre d'une session de formation sur la maitrise du budget programme et sur la planification budgétaire, a déclaré mercredi Djibril Badiane, directeur des programmes d'une ONG spécialisée dans l'inclusion budgétaire.

"Dans quelques semaines, nous allons former l'administration territoriale, notamment les gouverneurs, adjoints aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, sur la planification budgétaire à travers le budget programme", a dit M. Badiane, directeur des programmes de l'ONG IBP, une structure spécialisée dans l'inclusion budgétaire.

Il prenait part à une rencontre à la gouvernance de Saint-Louis dans le cadre de la première étape d'une tournée d'information sur un projet de formation de l'administration territoriale sur la planification budgétaire. Ce projet concerne les régions de Matam, Saint-Louis, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Thiès.

"Nous oublions souvent que les gouverneurs et préfets sont également des administrateurs qui gèrent des budgets. Ils ont besoin d'être renforcés pour mieux planifier et mieux exécuter leur budget", a justifié Djibril Badiane.

"Si le budget n'est pas très bien géré, il fera l'objet d'une ponction budgétaire et risque d'être retourné à d'autres rubriques de dépense", a expliqué le directeur des programmes de l'ONG IBP spécialisée dans l'inclusion budgétaire.

L'ONG IBP est une structure spécialisée dans l'inclusion budgétaire. Elle a initié un projet de formation sur la maitrise budgétaire à l'intention des acteurs de l'administration territoriale. Elle a entamé d'information et de sensibilisation chez les 14 gouverneurs du pays.

