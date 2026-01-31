Afrique du Nord: Première performance en Afrique du Nord pour l'icône de la pop britannique

L'icône de la pop britannique Robbie Williams se produira pour la première fois en Afrique du Nord dans le cadre de la 19ème édition du Festival Jazzablanca, prévue du 2 au 11 juillet prochain à Casablanca.

L'artiste est attendu à Anfa Park le jeudi 2 juillet pour un concert exceptionnel, un rendez-vous annoncé par les organisateurs du festival dans un communiqué, comme l'un des temps forts de cette édition.

Figure majeure de la scène musicale mondiale, Robbie Williams mène depuis plus de trois décennies une carrière jalonnée de succès, avec 90 millions d'albums vendus à travers le monde, 15 albums classés numéro un au Royaume-Uni et un total record de 18 BRIT Awards, faisant de lui l'un des artistes britanniques les plus influents de l'histoire de la musique.

Sa tournée actuelle, intitulée "BRITPOP", lancée en mai 2025, a déjà rassemblé plus de 1,2 million de spectateurs à travers l'Europe, fait savoir la même source, notant qu'en janvier 2025, "Better Man", la bande originale du biopic qui lui est consacré, s'est hissée en tête des ventes au Royaume-Uni, devenant son quinzième album numéro un et égalant ainsi le record détenu par The Beatles.

Le film, réalisé par Michael Gracey, a été salué par la critique et nommé aux Oscars, tandis que la série documentaire Robbie Williams, diffusée sur Netflix, a rencontré un large écho international.

Robbie Williams est engagé dans plusieurs actions caritatives, rapporte le communiqué, rappelant qu'il est cofondateur de Soccer Aid for UNICEF et a contribué à lever plus de 121 millions de livres sterling au profit de projets humanitaires à travers le monde.

En 2025, il a également été nommé ambassadeur musical officiel de la FIFA, coécrivant et interprétant l'hymne officiel "Desire" en collaboration avec Laura Pausini.

Cette première performance en Afrique du Nord donnera le ton d'une programmation ambitieuse et exigeante pour la 19e édition de Jazzablanca. Ce festival, né d'une ambition simple mais exigeante, n'est pas un évènement de niche. C'est un carrefour. On y croise le jazz dans ses formes les plus pures, mais aussi ses métissages audacieux avec le funk, la soul, l'afro-jazz ou les sonorités contemporaines. Sur les scènes d'Anfa Place ou de Casa Port, les artistes internationaux côtoient des talents africains et marocains, rappelant que le jazz est avant tout une langue vivante, ouverte, indisciplinée.

Ce qui distingue Jazzablanca, c'est aussi son ancrage. Le festival ne s'impose pas à la ville : il s'y glisse. Le public est multiple, mêlant passionnés avertis, curieux de passage et familles venues goûter à une ambiance unique. Ici, pas d'élitisme compassé. Le jazz se vit debout, face à l'océan ou sous le ciel nocturne de Casablanca, dans une atmosphère à la fois populaire et raffinée.