Maroc/Angola: CAN de handball au Rwanda - Le Maroc perd face à l'Angola et rate sa qualification pour le Mondial

L'équipe nationale de handball a laissé passer sa chance de se qualifier pour le prochain Championnat du monde, après sa défaite face à l'Angola (27-20) jeudi, lors du match de classement de la Coupe d'Afrique des nations 2026, organisée à Kigali (Rwanda), du 21 au 31 janvier.

La première mi-temps a été marquée par un équilibre remarquable et une forte intensité, les Angolais prenant légèrement l'avantage à la pause (12-10). Lors de la seconde mi-temps, les joueurs marocains ont tenté de renverser la situation, mais la solidité défensive des Angolais leur a permis de conserver l'avantage et de s'imposer finalement sur le score de 27-20.

A l'issue de se score, l'Angola a pu se qualifier pour affronter le Nigeria pour la cinquième place du tournoi au moment où le Maroc affrontera la Guinée pour déterminer les 7e et 8e places de ce tournoi.

Les cinq premières équipes de cette édition décrocheront leur billet pour le Championnat du monde de la discipline qui se tiendra en Allemagne en 2027.