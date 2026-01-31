Sénégal: L'influenceur star Khaby Lame vend sa société près d'un milliard de dollars

L'humour paie, et parfois très bien : la star de TikTok Khaby Lame, connue pour ses vidéos humoristiques muettes, vient de réaliser une transaction financière historique en cédant, pour la modique somme de 975 millions de dollars, 51% des parts de sa société au groupe d'investissement Rich Sparkle Holdings, rapporte RFI.

Il faut dire que Lame est une véritable «machine à cash». A seulement 25 ans, le natif de Dakar - qui a obtenu la nationalité italienne en 2022 - est suivi par plus de 160 millions d'abonnés sur TikTok et ses publications dépassent régulièrement les 300 millions de vues !

Rich Sparkle Holdings obtient les droits exclusifs de sa marque Step Distinctive Limited pour 36 mois, tout en laissant à Lame la direction opérationnelle de sa société. Pour maximiser le potentiel de monétisation, l'entreprise prévoit de lancer des produits co-brandés et d'exploiter le commerce en ligne.

Car l'accord comprend la création d'un «jumeau numérique dopé à l'IA» de Khaby Lame, capable de produire du contenu de live shopping dans toutes les langues et en s'adaptant aux différents fuseaux horaires ! L'équipe de l'influenceur sera toutefois chargée de valider les contenus avant leur publication, histoire de prévenir tout dérapage...