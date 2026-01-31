Maroc: 'Seeking Forever', une exposition rétrospective d'Ahlam Lemseffer à Casablanca

L'artiste plasticienne Ahlam Lemseffer a présenté, jeudi soir à Casablanca, "Seeking Forever", une exposition rétrospective retraçant plus de quatre décennies de création, depuis la fin des années 80 jusqu'à ses travaux les plus récents.

Accueillie par AA Gallery, l'exposition met en lumière une démarche marquée par une recherche constante autour de la forme, de l'espace et de la matière, ainsi que par un engagement profond en faveur de thématiques humaines et sociétales.

S'exprimant à cette occasion, Mme Lemseffer a indiqué que cette rétrospective revient notamment sur ses premières années de création, au moment de son retour de France, période durant laquelle son travail était animé par une réflexion critique sur les atteintes portées à l'environnement.

L'artiste a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que ses oeuvres de cette période témoignent d'une réflexion autour de l'environnement et de sa préservation, en mettant en avant la beauté des formes naturelles.

Elle a souligné que sa démarche s'est, par la suite, élargie à d'autres thématiques liées à la condition humaine, qu'elle a abordées à travers différentes oeuvres, notamment sculpturales, explorant des questions de représentation et d'identité.

De son côté, le directeur de la galerie AA, Jacques-Antoine Gannat, a souligné que cette exposition vise à offrir une vision d'ensemble du parcours de l'artiste depuis les années 80, en mettant en évidence les continuités et les ruptures qui jalonnent son oeuvre, ainsi que les transformations successives de ses sources d'inspiration.

L'exposition "Seeking Forever", qui se poursuit jusqu'au 27 mars, propose ainsi une lecture chronologique de l'évolution stylistique et conceptuelle d'Ahlam Lemseffer, à travers un ensemble d'oeuvres mêlant peinture, sculpture et installation.