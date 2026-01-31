Maroc: Ouverture d'une enquête sur l'implication de 24 personnes soupçonnées d'abstention d'accomplir des actes relevant de leurs fonctions à des fins de corruption et d'abus d'influence

30 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert, jeudi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de vérifier des actes criminels imputés à 24 personnes, dont six policiers et six fonctionnaires relevant d'une brigade locale de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et deux éléments des douanes, pour leur implication présumée dans l'abstention d'accomplir des actes relevant de leurs fonctions à des fins de corruption, d'abus d'influence, ainsi que de complicité dans la contrebande de marchandises et de produits étrangers.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la DGST avaient fourni des informations précises faisant état de l'implication présumée de certains fonctionnaires dans la violation des procédures de contrôle du passage des marchandises au niveau du port de Tanger Ville, à travers l'abus d'influence par des interventions en faveur de certaines personnes afin d'éviter le contrôle douanier, en contrepartie de commissions financières à titre de corruption.

Les investigations et enquêtes menées ont permis d'identifier plusieurs personnes ayant bénéficié de ces actes présumés de complicité en vue de contourner les opérations de contrôle douanier, ainsi que de déterminer les fonctionnaires présumés impliqués dans ces infractions et actes criminels, précise la même source.

Les suspects ont été soumis aux procédures de l'enquête judiciaire sur instruction du parquet compétent, afin de déterminer le degré et l'étendue de leur implication dans les infractions et crimes commis, ajoute le communiqué, notant que les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des auteurs, complices et bénéficiaires des actes criminels commis.

